Anitta se disfarça para curtir o carnaval de Salvador; veja

Na madrugada deste sábado, 18, a cantora Anitta aproveitou o carnaval de Salvador disfarçada. Após se apresentar no bloco "Bloco da Anitta", que arrastou uma multidão na noite da última sexta, 17, a 'Girl from Rio' não parou para descanso e madrugou na folia. Diferente das fantasias nas quais a 'poderosa' veio apostando desde o pré-Carnaval, com referências a figuras históricas nos looks dos Ensaios da Anitta, a cantora escolheu um disfarce simples e eficaz para curtir o Carnaval de Salvador: usando boné, abadá, short largo, chinelo e máscara facial para não ser reconhecida.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver Anitta se divertindo muito pelas ruas de Salvador, dentro de um bloco. A cantora rebola, dança com amiga, come milho e curte a música local.

Mais cedo, Anitta havia protagonizado mais uma cena icônica no seu Bloco da Anitta, na noite da sexta-feira (17), no circuito Dodô (Barra-Ondina): na ocasião, ela chamou o prefeito de Salvador, Bruno Reis, de "delícia". O momento foi divulgado pelo próprio político em seu Instagram.