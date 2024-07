Anitta, Pocah e outras famosas apoiam atitude de IZA após traição de Yuri Lima

Assim que a cantora IZA publicou um vídeo anunciando o fim do relacionamento com o jogador do Fluminense Yuri Lima, por conta de uma traição, várias celebridades demonstraram apoio à artista.

“Sinto muito, IZA. Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo porque você merece”, comentou Anitta no post do vídeo feito pela ex-colega de gravadora.

“Você é maior que isso tudo, mami”, declarou Pabllo Vittar. “Força meu amor! Foca na Nala que é o que é realmente importante”, disse Pocah, citando o nome da filha do ex-casal. “P*ta que pariu. Eu odeio homens”, completou a cantora.

“Enviando todo amor e força para você nesse momento! Sinta-se abraçada!!”, comentou Carla Diaz.

“Amor e serenidade pra você e pra Nala. A gente te ama!!!!!!!”, declarou Dani Calabresa.

“Deus te abençoe e blinde seu coração, seu talismã está por vir ela é única que merece esse amor! Sou sua fã, você é uma mulher f*da”, escreveu Jojo Todynho.

“Iza, você é grandiosaaaa… e muito amada. Parabéns pela coragem. A sua fala fortalece todas nós. Você é luz!”, comentou Juliette.

“Uma vontade louca de te dar um abraço”, comentou Astrid Fontenelle.

“A gente ama você e a Nala! Vai ficar tudo bem! Muita força e tudo de mais maravilhoso pra vocês! Sintam-se abraçadas!”, comentou Ludmilla, que gravou com IZA recentemente.

“Minha irmã, eu sinto muito. Você não tá sozinha! Todo meu amor por você e Nala”, disse Patricia Dejesus.