Suposta amante de Yuri Lima ganha seguidores após escândalo de traição com IZA

Kevelin Gomes, apontada como amante de Yuri Lima, está ganhando milhares de seguidores nas redes sociais após a revelação da suposta traição do jogador à cantora Iza, que está grávida do meio-campista do Mirassol. Iza compartilhou no Instagram que terminou o relacionamento após descobrir episódios de infidelidade.

Em apenas meia hora, o perfil de Kevelin no Instagram saltou de 40 mil para 61 mil seguidores. A conta da moça agora está privada, mas o aumento de popularidade é evidente. Ela é, ainda, dona de um perfil de conteúdo adulto na internet.

Desabafo de Iza no Instagram

Iza usou a rede social para informar seus seguidores sobre o término do relacionamento com Yuri Lima. No vídeo, a cantora confirma a traição e expressa sua decepção.

“Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa. Tento viver minha vida ao máximo, de uma forma restrita, de uma forma que eu me proteja”, disse.

Ela explicou que decidiu falar diretamente com seus seguidores por não ver outra solução. “Acho que, na verdade, esse caldo já entornou. E resolvi falar com vocês pessoalmente para que vocês ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal”, afirmou a artista.

A cantora mencionou, ainda, que preferiria não falar mais sobre o assunto, mas sentiu que era necessário. “O que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, é um circo mesmo. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira, isso vai acontecer. Isso é inevitável”, garantiu a cantora.