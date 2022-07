Anitta entra para o Guinness Book após quebrar recorde com 'Envolver'

Anitta teve mais uma conquista. Nesta terça-feira, 12, a cantora divulgou que entrou para o cobiçado Guinness World Records por se tornar a primeira artista solo latina a alcançar o topo do Spotify. A carioca ficou em primeiro lugar no Top 200 do Spotify Global com a música "Envolver".

"Envolver", faz parte do álbum "Versions Of Me", primeiro trabalho de Anitta no mercado musical global em um novo contrato com a Warner Records, e foi lançado como single em 24 de março deste ano, somando mais de 6 milhões de reproduções e se tornando a faixa mais ouvida do planeta.

Antes dela, artistas como Luís Fonsi e Daddy Yankee com o hit "Despacito", "Havana" da cantora Camila Cabello e "Mi Gente" de J Balvin e Willy William também receberam a honraria.

