Holandês elogiado por Anitta em show diz se toparia convite quente da artista

Anitta deu o que falar nos últimos dias depois de elogiar um homem na plateia durante um show que apresentava na Holanda. Segundo a artista, Dominique Honnebier, namorado da influenciadora brasileira Gaby Costa, é a pessoa mais bonita do mundo.

Em entrevista ao F5, o europeu revelou se aceitaria passar uma noite a três com a cantora e sua namorada, caso ela convidasse eles. “A resposta seria um ‘não’. Não divido minha namorada com ninguém. Isso inclui outras mulheres“, garantiu.

Após o episódio com a carioca, Dominique ganhou diversos seguidores em seu perfil no Instagram. Muitos deles são brasileiros. “Os brasileiros estão chegando o tempo todo! Eu os amo muito, eles são tão amigáveis ​​e abertos. Eles falam coisas como: ‘Anitta está certa’ ou ‘É a primeira vez que concordo com Anitta’“, contou.

O namorado de Gaby também revelou qual foi a sua reação após ter sido elogiado por Anitta: “Claro que me senti muito elogiado, mas ao mesmo tempo confuso, porque é uma coisa fora do comum uma pessoa tão famosa dizer algo assim. Mas depois da dúvida, você se sente muito bem porque não é todo dia que uma grande estrela distribui elogios em um palco ao vivo”.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)