Ataques colocam Anitta entre assuntos mais comentados da internet, após declaração de voto em Lula

O nome da cantora Anitta, 29 anos, está entre os assuntos do Trending Topic do Twitter, nesta terça-feira (12). Com a hashtag #AnittaApoiaOCrime, há 22,6 mil Tweets comentando o assunto. A repercussão aconteceu após a cantora ter declarado na tarde de ontem (11), seu apoio e voto no candidato à presidência da República e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições 2022.

Veja o relato da cantora na sua conta oficial no Twitter



A cantora também se posicionou sobre o assassinato do guarda municipal de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, que foi morto por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). O Servidor comemorava o seu aniversário com bolo e decoração com a temática "Lula", quando foi morto a tiros pelo bolsonarista.

