Drone dispara fezes e urina em evento com Lula; assista

Um evento que formalizou a aliança entre o ex-presidente e pré-candidato nas eleições de 2022, Lula (PT), e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi atingido por fezes e urina, disparados por um drone de pulverização agrícola. O caso ocorreu na Universidade do Triângulo Mineiro, em Uberlândia (MG). As informações são do Congresso em Foco.

O material disparado pelo drone não chegou a atingir os candidatos, que ainda não tinham chegado no evento. Alguns participantes procuraram refúgio em uma tenda montada no local.

Assista ao momento:

“Quando o drone chegou, a gente achou que era do evento. De repente, começou a pulverizar alguma coisa muito fedida, tipo fezes, chorume”, disse Mariana de Araújo, que fazia parte da organização do evento petista.

O portal G1 relatou que um grupo de militantes seguiu o drone e identificou três pessoas em uma caminhonete que poderiam estar operando o equipamento.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG), o líquido jogado era um produto químico usado em lavouras para atrair moscas. Três pessoa foram presas e o drone apreendido.

Na ocasião, o presidenciável disse que “não vai deixar barato” a atitude. “Não pode ser um ser humano normal. Um canalha que coloca um drone para jogar sujeira em cima de homens, mulheres e crianças que estão aqui não é um ser humano normal”, disse Lula.