Com diagnóstico negativo para covid-19, Lula reinicia viagens por MG e Nordeste

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (14) que testou negativo para a covid-19. Com isso, ele retoma a agenda de viagens e deve passar por Uberlândia, em Minas Gerais, nesta quarta (15). As informações são do Portal Yahoo.

O petista havia interrompido as atividades presenciais da sua pré-campanha à Presidência no último dia 5, quando ele e a sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, informaram que estavam com Covid-19.

Em Uberlândia, ele vai participar de ato ao lado do pré-candidato a vice presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao Governo de Minas Gerais.

De minas, Lula seguirá para estados no Nordeste nesta semana, para cumprir agendas em Natal (Rio Grande do Norte), Maceió (Alagoas) e Aracaju (Sergipe).