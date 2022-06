Lula e esposa, Janja Silva, atestam positivo para covid-19; estado de saúde é estável

O ex-presidente do Brasil, Luís Inácio "Lula" da Silva e a atual esposa, a socióloga Janja Silva, atestaram positivo para covid-19. O anúncio foi feito pelas redes sociais na noite deste domingo (5).

O quadro de saúde do casal é estável. Conforme a assessoria do ex-presidente, Lula, 76 de anos, está assintomático, enquanto que Janja está com sintomas leves.

