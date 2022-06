'Que nem Juma e Joventino', diz Lula sobre relação com Janja

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou hoje a relação com a sua esposa, a socióloga Rosângela Silva, a Janja, com a dos personagens Juma e Joventino, da novela "Pantanal" (TV Globo). A fala faz referência ao romance intenso vivido pelo casal protagonista na trama das 21h. Os dois se casaram no último dia 18 de maio. As informações são do UOL.

VEJA MAIS

O comentário de Lula ocorreu durante um ato do PT em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Enquanto discursava, Lula pediu água para a esposa. "Janjinha, me traz a água, querida", disse o ex-mandatário. Na sequência, a socióloga entrega uma garrafa para Lula em meio aos gritos da plateia: "Beija, beija, beija".

O petista fala algo no ouvido da esposa, que ri, e ele continua: "Eu não sei se vocês acompanham de vez em quando a novela 'Pantanal', mas a nossa relação aqui está que nem a Juma e o Joventino", disse.

VEJA MAIS