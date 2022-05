'Pantanal': Cristiana Oliveira, a Juma de 1990, fala sobre a nudez da personagem; vídeo

Cristiana Oliveira é uma atriz e ex-modelo brasileira que atuou em diversas novelas, como "Corpo Dourado", "O Clone" e a edição de 1990 de "Pantanal", quando viveu a personagem Juma Marruá. Interpretando a personagem, a atriz carioca recebeu o prêmio Troféu Imprensa de melhor atriz coadjuvante.

Juma é filha de Gil (Enrique Diaz) e Maria Marruá (Juliana Paes). Cresce sob os cuidados da mãe, que a ensina a se proteger de tudo e de todos. Juma incorpora Marruá como a mãe, que mais do que um nome, é uma forma de viver de maneira selvagem.

Cristiana Oliveira, na época, participou de algumas cenas em que Juma aparece nua, gerando muita polêmica na época. Uma entrevista que deu para o Roda Viva em 1990 tem um trecho que está sendo compartilhado na internet em que a atriz é questionada sobre a popularidade de Juma estar atrelada à nudez, quando responde que “a Juma só ficou nua na novela três vezes. A novela está com 4 meses de Juma no ar, e continua crescendo. Quer dizer, ela não diminui o IBOPE dela porque ela não tirou a roupa. Pode ser que isso tenha ficado na cabeça de muita gente, as três cenas.

No último dia 5 de maio, a atriz deu também uma entrevista falando sobre a nudez na época da primeira versão de "Pantanal", para o podcast Papagaio Falante: “A coisa da nudez até poderia ser intencional, ok, isso aí não me importava. Por isso que acho que a Juma é tão mágica, eu não ficava preocupada. Fazia tão parte do contexto, eu estava tão integrada com aquela personagem daquele jeito, que ficar nua para mim era natural e olha que eu tinha problemas de autoestima naquela época. Eu tinha problema em me exibir porque eu tinha sido ex-gorda, eu tinha o histórico todo de ser ex-gorda. No ‘Pantanal’ eu não estava nem aí”, disse Cristiana.

