'Pantanal': Guta e Tadeu devem protagonizar cena de sexo pela primeira vez nos próximos capítulos

Guta (Julia Dalavia) e Tadeu (José Loreto) devem protagonizar cena de sexo durante a novela Pantanal, em um dos próximos capítulos. A moça, que se envolveu amorosamente com Jove (Jesuíta Barbosa), irmão de Tadeu, é a paixão do personagem de José Loreto desde o princípio da novela.

VEJA MAIS

Tadeu irá atrás de Guta após presenciar uma briga entre a moça e o pai, Tenório (Murilo Benício). Ao se encontrar com ela, Guta lhe diz: "Obrigada pela preocupação. Mas você não precisa tomar partido só por minha causa", e o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) lhe responderá “Ocê conhece causa melhor que tomar partido de quem se gosta”?

Após os beijos e a cena em que os dois transam próximo ao rio, Guta ficará mais uma vez fria com o homem apaixonado. “Só acho melhor que aquilo não se repita. Pelo bem do carinho que temos um pelo outro”, dirá a moça. Tadeu não ficará contente com a resposta e sem se importar com a possível humilhação, pedirá: “Para o meu bem, eu queria que aquilo pudesse se repetir”

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)