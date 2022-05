Ex-BBB Flay mostra rosto coberto de espinhas após uso de 'chip da beleza'; saiba os riscos

A cantora e ex-BBB Flayslane chocou os fãs ao mostrar uma foto do rosto coberto de espinhas. Ela explicou que ficou com a face cheia de acne após fazer uso de um chip hormonal, também conhecido como “chip da beleza”. Nas redes sociais, ela desabafou sobre o período que o dispositivo fazia efeito em seu corpo.

“Muita espinha? Destruiu minha pele. Agora não tem mais espinhas, estão só algumas manchinhas e eu estou tratando essa porr*. Agora o efeito do chip acabou, graças a Deus. Eu nunca tive espinhas no rosto na minha vida inteira, nunca! Eu tive nas costas na puberdade, no rosto nunca”, desabafou Flay.

Storie de Flay comentando sobre o chip da beleza (Reprodução / Instagram)

Quais os riscos do 'chip da beleza'?

Apesar de ser chamado de "chip", o produto é um tubinho de silicone com cerca de três centímetros inserido no subcutâneo (gordura abaixo da pele). Diariamente, ele libera hormônios no sangue. O chip da beleza é muito famoso entre as celebridades por prometer realizar diversos benefícios ao corpo, como: perder gordura corporal, aumentar a libido, definir a musculatura, disfarçar celulites, interromper a menstruação, entre outros. Porém, não é recomendado por diversos especialistas.

O chip é composto por gestrinona, um hormônio sintético derivado da 19-nortestosterona que apresenta efeito androgênico e com potencial de aumentar os níveis de testosterona (hormônio masculino) no corpo da mulher. Dessa forma, a gestrinona é reconhecida internacionalmente como um anabolizante e está na lista de substâncias proibidas no esporte pela Wada (da sigla em inglês Agência Mundial Anti-Doping), embora ainda não esteja na lista atualizada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Veja os principais efeitos colaterais observados o 'chip da beleza'

acne

queda de cabelo

aumento da oleosidade na pele

excesso de pelos no corpo

alterações no colesterol

mudança no timbre da voz

aumento do clitóris

Muitos dos efeitos podem ser até mesmo irreversíveis.

