Paulo Vieira sai com caixa cheia de doce do casamento de Lula: 'Não me julguem'

Paulo Vieira foi um dos seletos convidados do casamento do ex-presidente Lula com Janja, ocorrido na última quarta-feira (18), em São Paulo. No fim da festa, o humorista e a namorada, Ilana, resolveram tomar uma atitude bem “gente como a gente” e levaram para casa uma caixa cheia de doces que sobraram com a festa.

"Estamos saindo do casamento de Lula e Janja, e olha o que a gente está levando. Mostra, amor. Uma caixa de doces! E essa caixa estava lotada, mas tinha muita gente lá na porta, e a gente parou o carro e alimentamos a imprensa com doce, demos doce para a imprensa", disse Paulo aos risos, confira:

Em seguida, o artista explicou que só conseguiu sair com os doces graças a sua amizade com o garçom. "Tem que fazer amizade com as pessoas certas. Um contrabando que foi permitido. Melhor festa do mundo, estamos saindo felizes, completamente bêbados e com uma caixa de doces", continuou. Mais cedo, o humorista chegou a comentar sobre as situações hilárias que aconteceram no casamento, incluindo uma cena de Ilana chamando a ex-presidente Dilma para a pista de dança. "Dilma não entendeu muito bem até que ilana ordenou: CHÃO! CHÃO! CHÃO! CHÃO CHÃO CHÃO!", relatou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)