Lula pede no máximo três debates na campanha eleitoral

O comando da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e partidos aliados pediram que jornais e emissoras de rádio e TV se organizem em pool para a realização de no máximo três debates entre candidatos à Presidência no período eleitoral. O formato é semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos. Segundo o petista, estão sendo organizados dez debates para ocorrer em 45 dias, o que inviabilizaria a participação ou a viagem de candidatos pelo Brasil. As informações são da Agência Estado.

Em ofício enviado à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e à Associação Nacional de Jornais (ANJ) nesta quarta-feira, 15, partidos que compõem a coligação petista disseram ser inviável ao candidato comparecer em todos os debates previstos por veículos de comunicação no período de 45 dias que antecedem o primeiro turno.

"No caso do Brasil, acreditamos que a organização de até três debates nacionais permitiria a contribuição das emissoras para o processo eleitoral, preservando a mobilidade dos candidatos para o diálogo democrático e direto com a população e seus aliados regionais", escreveram em nota.

"Dentro do exíguo período de 45 dias de campanha eleitoral, determinado pela legislação em vigor, tal programação de debates, concentrados na capital de São Paulo, é incompatível com a agenda política e a realização de atos públicos de campanha, que exigem deslocamentos pelas 27 unidades da federação", completaram.