Decretada a prisão preventiva de apoiador de Bolsonaro que matou militante do PT a tiros

O Ministério Público do Paraná anunciou, na manhã desta segunda-feira (11), que a Justiça decretou a prisão preventiva do policial penal federal Jorge Guaranho, suspeito de matar o guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda. A Polícia investiga se as motivações do crime envolveram conflito político entre os dois, já que a vítima comemorava seus 50 anos com uma festa com o tema do PT e é tesoureira do partido, enquanto Jorge Guaranho é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. As informações sobre a prisão foram divulgadas pelo G1 do Oeste e Sudeste do Paraná.

Segundo o promotor de Justiça Tiago Lisboa Mendonça, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) fará parte da equipe de investigações.

"Vários pontos precisam ser esclarecidos. Qual razão ele esteve no local? Foi apurado de que ele era membro de uma associação da região. Em razão de que ele poderia estar ai fazendo rondas externas que eram feitas, mas é necessário apurar. [...] Outro motivo é se havia alguma indicação de que ali ocorria festa temática, música e afins. [...] Para a apuração talvez façamos a reprodução simulada dos fatos. [...] Quanto antes esclarecer os fatos, por qual razão esse crime bárbaro foi cometido e punir o responsável ou responsáveis”, declarou.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (10), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Câmeras de segurança mostram discussão entre militante petista e bolsonarista

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Jorge Guaranho chega ao local da festa e discute com Marcelo Arruda. Depois, o apoiador de Bolsonaro retorna e invade a festa, atirando no petista.