Delegada nega que bolsonarista suspeito de matar militante do PT esteja morto

A delegada da Polícia Civil de Foz do Iguaçu (PR) Iane Cardoso, que participa das investigações acerca da morte do guarda municipal Marcelo Arruda, petista assassinado a tiros , durante uma festa de aniversário, confirmou que Jorge José da Rocha Guaranho - o suspeito do crime -está “vivo e estável”. Embora a polícia tenha divulgado o óbito do acusado, foi divulgado que o acusado segue internado.

Em uma coletiva na tarde deste domingo (10), Iane disse que o suspeito foi autuado em flagrante e levado para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. A polícia investiga o crime como sendo de "motivação política".

Testemunhas contaram que o suspeito teria gritado “Aqui é Bolsonaro” e iniciado os disparos. Imagens do momento em que Jorge invade a festa e atira contra Marcelo, que revidou os tiros, foram divulgadas nas redes sociais. Acompanhe:

Quem é o militante assassinado durante aniversário com tema do PT?

Além de ser casado, Marcelo Arruda era guarda municipal há 28 anos e tinha quatro filhos, entre eles um bebê de 1 mês. Também atuava como dretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi) e tesoureiro do PT local. Nas eleições de 2020, foi candidato a vice-prefeito de Foz pelo Partido dos Trabalhadores.