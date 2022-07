Famosos e anônimos lamentam morte de petista por apoiador de Bolsonaro

A morte de Marcelo Arruda, militante assassinado durante aniversário com tema do PT, no último sábado (9), teve grande repercussão na internet não apenas entre figuras políticas, mas também de famosos e populares. A atitude de Jorge José da Rocha Guaranho - o suspeito do crime e apoiador de Jair Bolsonaro (PL) - foi repudiada, na tarde desta domingo (10).

Em um tweet, Luciano Huck escreveu que só conseguia pensar nos filhos das vítimas de violência política, que perdiam os seus pais de formas brutais. “Democracia exige tolerância, civilidade e respeito no dissenso. Quando antagonismos políticos matam, morre junto o ideal democrático", afirmou.

A cantora Zélia Duncan também repudiou o assassinato chamando o suspeito pela morte de Arruda de “um homem de família, enfurecido e vazio de qualquer pensar”.

