VÍDEO: Anitta e Pedro Sampaio contam sobre a experiência com o Crocodilo em Belém

O novo videoclipe da Anitta, lançado nesta sexta-feira, 10, ainda está dando o que falar. Gravado na capital paraense, um dos momentos mais icônicos registrados pelos fãs que estavam presentes na gravação, foi quando a cantora entrou dentro da boca do Crocodilo, máquina representativa da aparelhagem de brega.

Em live no instagram com Hugo Gloss e Pedro Sampaio, os cantores contaram a experiência de gravar as cenas do videoclipe e conhecer o fenômeno paraense. "Tinha um cara lá, ele era o comandante do animal. Ele dizia: 'Abre a boca do animal', disse o cantor. "Aí eu decidi entrar na boca do crocodilo, fiquei presa no dente, veio um monte de gente me tirar de lá", completou Anitta aos risos.