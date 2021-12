VÍDEO: Clipe de Anitta gravado no Pará, 'No Chão Novinha' é exibido na Times Square

O videoclipe da nova música de Anitta e Pedro Sampaio, o single "No Chão Novinha", gravado em Belém, está sendo divulgado na Times Square, em Nova York (EUA), nesta sexta-feira (10). Nos telões, estão sendo exibidos trechos da funkeira dançando no Mercado do Ver-o-Peso, um dos pontos turísticos mais famosos da capital paraense.

