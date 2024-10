Anhangá Dance Club leva a guitarrada para o maior festival cultural da América Latina

O projeto Anhangá Dance Club é um dos destaques da música brasileira no Festival Internacional Cervantino (FIC), que acontece no México e homenageia o Brasil em sua edição deste ano. Esta é a primeira vez que uma banda de guitarrada se apresenta no festival e também em território mexicano, marcando um momento significativo para a cultura da região Norte, que ganha espaço em um evento de relevância internacional. O show ocorrerá no dia 12 de outubro, na Esplanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Formado pelo músico, pesquisador musical e guitarrista Eduardo Barbosa e pela guitarrista não-binária Belém de Belém, o Anhangá Dance Club nasceu em 2020 com a proposta de misturar lambada e guitarrada a elementos eletrônicos experimentais. Com o álbum "Anhangá Dance Club", lançado um ano depois, a banda cria uma narrativa envolvente, transportando o público para um "inferninho" fictício localizado na capital paraense, onde a força da entidade Anhangá hipnotiza com sons vibrantes e frenéticos. "Poder levar nossa cultura para outros cantos do mundo é extremamente gratificante. Sempre levanto a bandeira da nossa música periférica, como a lambada, guitarrada e brega", afirmou Eduardo Barbosa. O convite para o festival surgiu por meio de uma curadoria que selecionou artistas de diversas regiões do Brasil, com o Anhangá Dance Club sendo escolhido para representar a rica musicalidade nortista no palco. A banda será acompanhada por Sandro Marcelo Negrão nos teclados e nas programações.

“Entraram em contato conosco através do nosso material no Spotify. De cara, aceitamos o convite”, revelou Eduardo. A expectativa é alta, pois a banda realizará dois shows: um no festival e outro na Casa Brasil, que receberá comitivas brasileiras e mexicanas. Belém de Belém também comentou sobre a relevância do convite, ressaltando a importância de um festival como o Cervantino abrir espaço para a cultura popular do Norte. "Estamos trabalhando para fazer um show que represente à altura todo o valor cultural do Pará", disse.

VEJA MAIS

https://www.oliberal.com/belem/bonde-lgbt-passa-por-belem-e-elege-os-melhores-curta-metragens-tematicos-1.868502

https://www.oliberal.com/cultura/apos-passagem-por-jacunda-festival-partiu-leva-atividades-a-agua-azul-do-norte-1.867935

https://www.oliberal.com/cultura/atracao-do-psica-rossy-war-ja-cantou-no-ver-o-peso-relembre-1.867757

Repertório

Para o repertório, a banda planeja incluir músicas do álbum "Anhangá", lambadas tradicionais e influências caribenhas, visando gerar identificação com o público mexicano. "Acreditamos que o público vai reconhecer e aproveitar o show, já que a América Latina tem um amálgama de gêneros musicais que conversam entre si", disse Eduardo. O show também incluirá lambadas de mestres como Aldo Sena, Vieira e Solano.

Os integrantes do Anhangá Dance Club estão em ensaios contínuos para garantir que a apresentação reflita a essência da cultura paraense. "Estamos preparando tudo com muito cuidado para que a ansiedade não nos atrapalhe", acrescentou Belém de Belém.

Eduardo destaca a forte conexão entre a música caribenha e os gêneros que a banda representa, como a lambada e a guitarrada. Ele menciona que ritmos como merengue, cadence-lypso, zouk e mambo têm uma influência direta na sonoridade paraense, enriquecendo essas tradições musicais. “As Antilhas Francesas, a República Dominicana e outras regiões do Caribe contribuíram significativamente para a formação da nossa música. A lambada e a guitarrada são gêneros que bebem dessa música quente e vibrante”, afirmou, ressaltando como essas influências ajudam a criar uma identidade musical única que dialoga com outras culturas.

Programação

No festival, além do Anhangá Dance Club, outras atrações brasileiras se apresentarão, mesclando artistas nacionais renomados, como Céu e Lenine, com atrações locais. Essa diversidade cultural reforça a importância do evento como um espaço de intercâmbio musical.

O Anhangá Dance Club não é a única representação do Norte no festival. A região também será destaque no audiovisual com as produções "U’yra: A Retomada da Floresta" e "A Queda do Céu", evidenciando a riqueza cultural do Norte.

Sobre o Festival Internacional Cervantino

O Festival Internacional Cervantino, reconhecido como o maior festival cultural da América Latina, ocorrerá de 11 a 27 de outubro, com o Brasil e Oaxaca como convidados de honra. A programação inclui 133 espetáculos de artes cênicas, 35 exposições de artes visuais, 49 atividades acadêmicas e uma série de outras atrações, reunindo mais de 3.200 artistas de 24 países.

Realizado na cidade de Guanajuato, Patrimônio Mundial da UNESCO, o festival oferece uma experiência cultural rica em diversos espaços, desde teatros renomados até praças públicas. Com uma ampla oferta de eventos, muitos deles gratuitos, o festival é acessível a diferentes públicos, incluindo famílias e comunidades vulneráveis, por meio de iniciativas como o FIC Social.