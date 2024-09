Atração do Psica, Rossy War já cantou no Ver-O-Peso; relembre

A cantora Rossy War será uma das atrações do Festival Psica, que acontecerá entre os dias 13 e 15 de dezembro, na Cidade Velha e no Estádio do Mangueirão, em Belém. Conhecida como a rainha da tecnocúmbia, esta não será a primeira vez que a peruana se apresenta na capital paraense. Dona do hit "Nunca Pensé Llorar", Rossy visitou o Mercado do Ver-O-Peso em 2022 e cantou na maior feira ao ar livre da América Latina.

Na ocasião, a artista participou do Festival Lambateria e, durante sua visita ao Ver-O-Peso, cantou seu hit, lançado em 1997, que é um grande clássico no Pará. O ritmo peruano da cúmbia, semelhante à tradicional lambada, conquistou o público local, tornando-se popular como "tecnocúmbia". Além de "Nunca Pensé Llorar", Rossy War emplacou outros sucessos na região, como "Tonto" e "Amor Prohibido".

Rossy chegou a lançar uma música em homenagem a Belém, em parceria com os músicos paraenses Félix Robatto e Bruno Benitez. Este ano, retorna à capital como uma das 50 atrações do Festival Psica, com apresentação marcada para o dia 13 de dezembro na Cidade Velha.

ASSISTA: