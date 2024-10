Bonde LGBT+ passa por Belém e elege os melhores curta-metragens temáticos

Belém recebeu o projeto Bonde LGBT+, de 2 de setembro a 1 de outubro, após passar por Porto Alegre, Fortaleza, Salvador e o Distrito Federal. A iniciativa, da organização VoteLGBT+, tem o objetivo de fortalecer a representatividade desse grupo. Diversas ações estratégicas foram realizadas na capital paraense, com destaque para o festival que elegeu os três melhores curta-metragens. Além do diagnóstico das lideranças locais, a Parada da Diversidade e o Mapa LGBT+.

O festival de curta-metragem selecionou, por votação popular, os melhores vídeos contando histórias de lideranças e pessoas LGBT+ do Pará. As produções vencedoras foram: em 1º lugar, Resistência LGBTI+ com Anastásia Trotskyne; em 2º lugar, Casa da água e em 3º lugar, Resiliência Amazônica LGBTQIA+. As obras estão disponíveis no LGBTFLIX, uma plataforma de streaming dedicada a produções brasileiras de temática LGBT. O anúncio foi feito, na última terça-feira (1), durante uma confraternização em um bar no bairro do Guamá, em Belém.

No evento, foi divulgado também o resultado do Mapa LGBT+, uma iniciativa colaborativa a fim de aumentar o acesso da população LGBT+ a espaços e recursos locais. Cultura, sociabilidade, religião, esporte e política são algumas das categorias dos espaços catalogados no mapa online, que reuniu informações por meio de um formulário digital.

Confraternização do Bonde LGBT+ em Belém Foto: Ana Carolina Mata Foto: Ana Carolina Mata Foto: Ana Carolina Mata

“O Bonde LGBT+ é uma das nossas iniciativas mais estratégicas e dinâmicas. Com sua chegada a Belém, esperamos não apenas destacar a riqueza e diversidade das comunidades LGBT+ locais, mas também fortalecer as bases para uma participação política mais ativa e representativa. Belém é uma cidade marcada por intensa luta e resistência, e nossa presença aqui visa amplificar essas vozes, colaborando com instituições locais para transformar esse engajamento em ocupação de espaços de poder e tomadas de decisão,” afirma Bru Pereira, da diretoria executiva do VoteLGBT.

VEJA MAIS

O diagnóstico de lideranças locais foi feito para fortalecer conexões com atores e instituições políticas. Este esforço visa mapear as potências e os desafios para uma efetiva participação na política institucional pelas lideranças LGBT+. Foi realizada, ainda, uma pesquisa durante a Parada da Diversidade de Belém, no dia 29 de setembro, que buscou entender melhor as necessidades e desafios enfrentados pela população LGBT+ local. As pesquisas estão sendo sistematizadas e os resultados ainda serão divulgados.