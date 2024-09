Primeira feira de casamentos homoafetivos do Pará movimenta Belém

A Love Fair, primeira feira de casamentos homoafetivos do Pará, foi realizada na noite desta quarta-feira (18), no salão da floricultura Bem Me Quer, no bairro do Umarizal, reunindo mais de 20 fornecedores para um entusiasmado público em busca do sonho de casar.

VEJA MAIS

Além da celebração do amor, a ideia da feira surgiu como uma resposta à realidade enfrentada por muitos casais homoafetivos que ainda encontram preconceito ao planejar suas cerimônias. Nana Silva, organizadora da Love Fair, contou que a ideia de realizar o evento surgiu após ouvir histórias de discriminação.

"Um casal me relatou que foi recusado por um fornecedor ao descobrirem que eles eram gays. Isso me fez perceber o quanto ainda precisamos avançar nesse mercado e criar um espaço seguro para todos", explicou Nana.

No espaço, o clima era de festa e sofisticação, com um desfile de moda nupcial e sorteios de brindes animando o público. As empresas participantes trouxeram serviços diversificados, como produção de bolos, alfaiataria, fotografia e entretenimento tecnológico.

Love Fair Belém 2024

“Trabalhamos com tecnologia digital para eventos e sabemos que o público LGBTQIAPN+ é festivo e adora inovação. Estar aqui nos desafia a entregar o melhor, já que eles têm um olhar muito criterioso, são muito exigentes e conhecem muito das novidades do setor de tecnologia”, afirmou Lorrany Santos, proprietária da Lo Slow 360, especializada em entretenimento digital.

Outro stand que chamou a atenção foi o da empresa Fora da Caixinha, focada em entretenimento para crianças, que marcou presença para mostrar que famílias homoafetivas também são um público importante.

"Crianças são iguais em qualquer lugar, não importa se os pais são heterossexuais ou homoafetivos. Queremos mostrar que fazemos parte desse mercado e estamos aqui para oferecer entretenimento para todos”, comentou Clarisse Oliveira, proprietária da empresa.

Para os casais presentes, a comodidade de um local com muita oferta de fornecedores estimula ainda mais o casório. "Já tínhamos pesquisado alguns locais, com calma. Mas aqui tem tudo num só lugar, você já sai praticamente casada [risos]”, disse a pedagoga Natasha Cristian, que pretende casar com sua companheira esse ano.

Mais de 20 fornecedores participaram do evento (Cristino Martins/O Liberal)

Número de casamento sobe e oferta de serviços precisa acompanhar

O número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo na região Norte do Brasil aumentou nos últimos anos, registrando um crescimento de 32,8% em 2022 em comparação com o ano anterior, conforme os últimos dados do IBGE. Apesar deste avanço, muitos casais homoafetivos no Pará ainda enfrentam desafios ao buscar fornecedores para seus casamentos, encontrando resistência e preconceito.

“Nós temos certeza que isso é só o começo, que mais empresas irão se juntar a esse mercado, que é um mercado refinado, exigente, com confiança e autoestima elevada, com muita vontade de aderir bons serviços. Agora é começar a organizar a segunda edição né”, diz Nana, bem humorada.