22ª Parada LGBTI+ do Pará será realizada em setembro

A 22ª Parada LGBTI+ do Pará será realizada no dia 29 de setembro, com a concentração marcada para as 12h em frente ao Sesc Doca e saída às 16h em direção ao Ver-O-Rio. Antes chamada de Parada do Orgulho LGBTI+ de Belém, considerada a maior da Amazônia, o evento agora se intitula Parada do Orgulho LGBTI+ do Pará. A mudança de nome reflete o público presente, que vem de vários municípios, e a estimativa de participação para este ano é de mais de 800 mil pessoas.

A expectativa é de que a parada tenha duas atrações estaduais, mas a confirmação depende do apoio financeiro ao evento. "A gente não pode assumir um compromisso financeiro com nenhum artista sem ter a confirmação de que esse artista vai receber o dinheiro para poder se apresentar", relatou Eduardo Benigno, um dos coordenadores do evento, juntamente com Jenverson Garcia e Kleber Amorim.

"A parada é um exemplo extremamente importante em vários aspectos. No aspecto cultural, valoriza a cultura promovida por nós e para nós, e para a população em geral, como a arte drag e os artistas LGBTs, que muitas vezes não têm oportunidade", disse Eduardo ao O Liberal.

A Parada do Orgulho LGBTI+ do Pará vem realizando diversas ações, como o Diversiday, a Mostra de Filmes LGBTI+, que está acontecendo até esta quarta-feira (28), às 20h, no Cine Líbero Luxardo, e a Preparadah, a festa oficial da parada, que será realizada no dia 21 de setembro no espaço Café com Arte, no bairro de Nazaré.

"A gente vai à parada para celebrar o orgulho que temos de ser LGBTs e de estarmos nesta sociedade que nega a nossa existência, que tenta inviabilizá-la. As pessoas mais invisibilizadas são as travestis e transexuais, que lutam muito, inclusive, para ter uma dignidade humana que a sociedade não lhes oferece, como a mínima garantia de emprego", relatou Eduardo.