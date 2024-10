Após passagem por Jacundá, Festival #Partiu leva atividades a Água Azul do Norte

Água Azul do Norte, no sudeste paraense, recebe desde ontem (30/09) as atividades do Festival #Partiu - Música da Amazônia & Economia Criativa. Nesse município, as inscrições para as oficinas, que ocorrem na Escola Municipal Abílio Rodrigues de Moção, foram preenchidas antes mesmo da divulgação oficial do projeto na cidade. Na próxima quinta-feira (3), esta segunda etapa encerra com uma feira criativa e show de Khayo Lucio na quadra da escola, além do sorteio de geladeiras para consumidores previamente cadastrados pela Equatorial Energia.

A primeira etapa da itinerância do Festival #Partiu, realizada em Jacundá entre os dias 23 e 26 de setembro, foi um sucesso. As oficinas criativas, que ensinaram sobre a produção de biojoias e deram noções de empreendedorismo digital, tiveram todas as 20 vagas preenchidas no município. A equipe do projeto promoveu atividades que terminaram com a realização de uma feira de economia criativa e show de Charles do Arraia, na Praça da Bíblia.

A costureira Cleide Duarte foi uma das participantes da oficina de biojoias e celebrou o certificado que ganhou do Festival #Partiu. “Ah, eu sempre sonhei em usar uma joia feita por mim, mas nunca imaginei que um dia conseguiria. Essa oficina chegou num momento muito bom porque incentivou a minha criatividade”, disse. “Eu já estou pensando em como usar as biojoias para incrementar as roupas que eu faço”.

Alunas das oficinas puderam expor as biojoias criadas nas aulas (Divulgação)

O Festival #Partiu - Música da Amazônia & Economia Criativa é um projeto genuinamente marabaense, assinado pela produtora cultural Ita do Norte Produções, que realiza a programação. O evento itinerante tem patrocínio da Equatorial Energia, por meio do Programa Semear, e apoio institucional da Fundação Cultural do Estado do Pará e do Governo do Pará.

Além de conferir de perto as peças confeccionadas durante as oficinas, o grande público presente também participou de um sorteio de geladeiras, realizado pela Equatorial Energia. Ao todo, foram 115 aparelhos distribuídos entre consumidores titulares de unidades consumidoras, que estiveram presentes durante o evento e com a tarifa de energia em dia. “Eu estou muito feliz de ter ganhado essa geladeira. Porque a que eu tenho em casa tem quase 20 anos. Chegou numa boa hora”, disse a dona de casa Maria Divina Quadros. “A minha geladeira de casa é muito velha, está só gastando energia. Eu nem estava esperando ser sorteada, mas graças a Deus ganhei”, comemorou a Andreia dos Santos de Jesus, dona de casa.