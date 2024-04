Ana Maria Braga se emociona com tutor de Joca: 'A gente se coloca no seu lugar'

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou durante o "Mais Você" desta quinta-feira (24/5), ao falar com o engenheiro João Fantazzini, tutor do cachorro Joca, que morreu num avião da Gol na última segunda-feira (22/04), após ser transportado de forma errada pela empresa.

"Eu sei o quanto você ama cachorro, por isso fiz questão de estar aqui no programa", disse João. "Queria sua ajuda nisso. Ele era meu filho". O animal deveria ter sido transportado de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, mas acabou sendo enviado para Fortaleza, no Ceará, por um erro da Gollog, empresa de logística da Gol. O caso comoveu tutores e não tutores de todo o país.

No bate-papo, Ana Maria ainda lembrou que o Presidente da República, Lula, se manifestou sobre o Joca. Na quarta-feira (24/04), Lula cobrou a empresa aérea Gol e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) sobre a morte do cachorro. Com uma gravata em homenagem ao pet, o presidente afirmou que é preciso "prestar contas" e "fiscalizar" o transporte aéreo de animais.

"Há de se ter um cuidado, não pode ficar uma coisa jogada. Sempre tive filho cachorro, tenho filho papagaio. A gente se coloca no seu lugar”, ressaltou Ana Maria sobre seu amor pelos animais.

Joca acabou retornando para Guarulhos. A viagem que deveria durar duas horas e meia levou oito horas. O golden não resistiu e morreu. "Agradeço sua confiança, seu carinho. Acho que é o momento de fazer um apelo às autoridades, que haja um caminho, e as pessoas parem e pensem, mas não daqui a um ano, as coisas demoram muito", respondeu Ana.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)