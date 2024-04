Lula usa gravata em homenagem ao cachorro que morreu em avião; vídeo

"Joca", cachorro que morreu numa aeronave da Gol após erro de envio de destino, recebeu nesta quarta-feira (24/04), uma homenagem seguida de protesto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente estava na presença de alguns ministros e deputados, entre eles Margareth Menezes, Ministra da Cultura e Silvio Costa Filho, Ministro dos Portos e Aeroportos. O chefe do Executivo usou uma gravata com estampa de cachorro.

Lula pediu para a companhia aérea Gol ser responsabilizada sobre o erro com o animal. "A minha gravata, ela tem um desenho, um cachorrinho... Eu coloquei de manhã em protesto ao que aconteceu com o cachorro de um cidadão que mandou o seu cachorro para Sinop, no Mato Grosso, ele foi embarcado para o Ceará, descobriram que o cachorro não era para lá, mandaram de volta e o cachorro morreu", disse o Presidente.

Veja o vídeo:

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também se manifestou sobre o ocorrido. Ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, ela publicou um vídeo em que se diz muito abalada pelo falecimento do animal. “Ele foi tratado como carga, e não como um ser vivo”, criticou.

O ministro afirmou que conversou com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e enviou um ofício à Gol pedindo explicações sobre o que ocorreu no voo.

