Ana Maria Braga se emociona ao lembrar Tom Veiga, o Louro José

Com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, Ana Maria Braga, é uma celebridade querida na telinha. A apresentadora do Mais Você, da Rede Globo, é dona de uma propriedade de 376 hectares, que fica na rodovia Castelo Branco, em Bofete.

VEJA MAIS

Quando comprou a fazenda, Ana Maria foi convencida de que ganharia mais dinheiro com gado de elite. Investiu, implantou, chegou até a participar de leilões. Mas o projeto já não ia bem quando o programa "Mais Você" foi transferido para o estúdio de vidro do Rio de Janeiro. Foi aí que ela decidiu investir em eucaliptos, que, hoje, ocupam quase 100 hectares da fazenda. Onde antes havia pasto, agora, é uma floresta comercial.

Na propriedade, Ana Maria Braga mandou construir uma capela consagrada à Nossa Senhora de Fátima. A fazendeira relata que a razão da capela ser dedicada à Santa é que, quando teve câncer pela primeira vez, há 24 anos, a apresentadora Hebe Camargo e o amigo Paulo Machado levaram uma imagem da Nossa Senhora de Fátima para fazer companhia a ela no hospital.

"Eu estava enfrentando um momento, além de muito dolorido, onde, de repente, você pode não sair dessa jornada com vida", diz. Na capela, junto à padroeira, há outras 400 imagens de santos e santas - e até mesmo um Buda. A maioria das peças foram enviadas por amigos e fãs. Ana já se curou muitas vezes. Além da doença, quatro casamentos desfeitos e a morte prematura do Tom Veiga, intérprete do Louro José. "Eu perdi um filho, foi bem difícil. Não superei ainda. Todo dia eu rezo por ele, eu sinto falta dele", afirma.