Patrícia Poeta desmente namoro com ex de Ana Maria Braga

A jornalista Patrícia Poeta desmentiu notícia de suposto namoro com o ex de Ana Maria Braga. A assessoria da apresentadora do Encontro da TV Globo divulgou nota chamando de fake news notícia de Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua.

"Mais uma vez, uma mentira. Esse jornalista vem dia após dia inventando histórias infundadas que nunca se comprovam. Um tipo de pessoa que tem por hábito disseminar fake news contra a apresentadora que tem 25 anos de carreira, 22 deles num jornalismo sério, à frente de veículos tradicionais e conhecidos nacionalmente. É importante ressaltar que fake news é crime e o infrator está sujeito às penalidades da lei e temos que saber que mesmo as tidas como “recreativas”, devem ser combatidas. Fake news entristece, fake news magoa, fake news mata pessoas", informou a assessoria de Patrícia ao portal IG.

VEJA MAIS

Alessandro Lo-Bianco disse no programa de Sônia Abraão que na última quinta-feira (22), Marcelo Frisoni teria comunicado à família sobre o relacionamento com a apresentadora Patrícia Poeta. Segundo o fofoqueiro, o relacionamento começou a ser oficializado há quase um mês e o empresário já iria até apresentá-la para os filhos.

Frisoni foi companheiro de Ana Maria Braga por sete anos, mas posteriormente enfrentaram um divórcio turbulento.