Homem entra armado no 'Encontro' e filma Patrícia Poeta

Um homem de 33 anos conseguiu entrar e participar da plateia do programa 'Encontro', apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares, na TV Globo, portando uma arma. Ninguém no local percebeu, entretanto, ele mostrou a pistola e munições em um vídeo publicado nas redes sociais no dia 29 de maio. As imagens foram apagadas após a repercussão da postagem.

No vídeo que viralizou na internet, o homem mostra a arma escondida entre o tênis e a calça, e em seguida, filma a plateia, provando que está no estúdio do programa, armado. Entre outras imagens aleatórias, ele mostra também munições e logos da Rede Globo.

Ao fundo, ele usou um rap com sons de tiros. “Se você está sem rumo e vive desesperado, lembre-se que Deus é o nosso aliado [...] Nesse mundo louco onde vivemos a ilusão, de repente o planeta entra na contramão”, diz a letra da música.

Por meio de nota, a TV Globo informou que mantém protocolos rígidos que garantem a segurança de seus funcionários e convidados. "A empresa tem ciência do episódio, já identificou a pessoa, apurou que o objeto não se trata de uma arma verdadeira e está estudando as medidas legais a serem adotadas", diz o comunicado oficial enviado à reportagem de O Liberal.