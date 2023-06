TV Globo define que Manoel Soares vai apresentar sozinho o Encontro

Com as férias de Patrícia Poeta marcadas para a segunda quinzena de julho, Manoel Soares deverá assumir sozinho a função de apresentação do programa Encontro. Isso porque a Rede Globo negou que a repórter Tati Machado assumirá a vaga da apresentadora temporariamente, conforme rumores que circularam ontem, 20.

De acordo com a Folha de São Paulo, a emissora esclareceu hoje, 21, a dinâmica em um comunicado. "Essa informação não procede. Como sempre esteve previsto, Manoel Soares apresenta o programa nas férias de Patrícia Poeta e vice-versa. As repórteres Tati Machado, Michele Loreto e Valéria Almeida continuarão com suas rotinas de levar conteúdo para o programa ao vivo”.

Embora tenha havido especulações de que Maria Beltrão poderia substituir Poeta, isso não passou de boatos.

Este será o primeiro período de afastamento entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, que têm tido atritos frequentes nas manhãs da Globo. Desde julho de 2022, houve várias ocasiões em que Patrícia interrompeu o colega durante suas falas ou o deixou de lado. A situação foi agravada pelo fato de Manoel ser negro, o que gerou acusações de racismo contra a apresentadora nas redes sociais.