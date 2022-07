Ana Maria Braga se emociona ao lembrar de Tom Veiga: 'Insubstituível'; vídeo

A primeira segunda-feira (4) de julho foi de muita emoção para Ana Maria Braga. A apresentadora estreou as novidades no “Mais Você”, que passa a ser exibido mais tarde, por volta das 10h30. Ao falar sobre sua relação com Louro Mané, o "filho" de Louro José, Ana não conseguiu segurar as lágrimas.

A apresentadora decidiu mandar uma mensagem para ele logo após assistir a um vídeo com momentos marcantes do programa, incluindo participações do Louro José, cujo intérprete, Tom Veiga, morreu em 2020.

“Meu Lourinho, que na verdade vai ser para sempre meu Louro... Quero dizer que você veio para alegrar nossa vida, quero muito agradecer por você ter feito sua inscrição para ser o Lourinho. [Quero] Dizer que seu pai é insubstituível e que cada vez que vejo o trabalho dele e a amizade que a gente tinha eu transfiro isso para essa sua imagem, seu carisma”, começou.

“Espero que a gente tenha um longo caminho pela frente para eu te ver crescer, e você aprender, como seu pai aprendeu, todas as bobagens que eu sei”, disse.

O personagem Louro Mané, interpretado por Fabio Caniatto, está com Ana na bancada desde abril deste ano.