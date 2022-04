Ana Maria Braga abre votação para eleger novo nome do filho de Louro José

Oito meses após o falecimento de Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa "Mais Você", da Globo, a apresentadora Ana Maria apresentou o novo mascote: um novo papagaio, filho do Louro José. Mas o personagem ainda não tem nome.

A apresentadora Ana Maria Braga, que vem chamado provisoriamente o papagaio de "Lourinho", abriu uma votação na internet para a escolha do nome do novo mascote.

Os internautas podem votar nos site http://gshow.com/maisvoce, escolhendo uma das opções disponíveis: Louro Mané, Louro Júnior ou Lourito.