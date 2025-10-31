Amazonian Metal Fest Revival reúne bandas históricas em Belém

O peso e a energia do metal produzido na Amazônia voltam a ecoar neste domingo (2), a partir das 18h, no Studio Pub, em Belém, com o Amazonian Metal Fest Revival. O evento promete reunir diferentes gerações de fãs e músicos que ajudaram a construir a cena roqueira regional. Três nomes que marcaram o primeiro festival voltam ao palco nesta edição especial: Mitra, From Myth to Reason e Rhegia. Juntas, as bandas formam um panorama da produção autoral de metal feita no Norte do país, que há décadas mantém viva uma sonoridade potente e singular.

Entre os destaques do lineup, a Rhegia vive um novo momento na carreira. O grupo lançou recentemente o videoclipe de “The Mirror of Light”, faixa que antecipa o novo álbum homônimo, previsto para o início de 2026. O trabalho encerra a trilogia conceitual iniciada com “Shadow Warrior” (2019) e “The Battle of Deliverance” (2021), consolidando a banda como um dos principais expoentes do metal amazônico contemporâneo.

A novidade dá continuidade à proposta estética do grupo, que combina temas mitológicos, ficção científica e elementos da cultura regional, mas agora com um olhar voltado para o futuro. A música mantém a base do power metal tradicional e incorpora atmosferas mais modernas, dialogando com sons eletrônicos e texturas que remetem à tecnologia e à realidade virtual.

Produção reforça amadurecimento artístico da banda

O videoclipe, dirigido por Breno Leal e com mixagem e masterização de Guilherme De Siervi, apresenta uma narrativa visual inspirada em viagens no tempo, mundos paralelos e reflexões sobre autoconhecimento. A produção reforça o amadurecimento artístico da Rhegia e marca o início de uma nova fase do grupo.

Segundo o guitarrista Saulo Caraveo, o lançamento representa a evolução natural do som da banda. “Esse é um passo natural na nossa trajetória. Estamos explorando novas sonoridades e conceitos, mas sem perder a força do metal que sempre definiu a Rhegia. É um processo de expansão, não de ruptura”, explica o músico.

A vocalista Amanda Alencar reforça que, mesmo apostando em novas referências, o trabalho mantém o vínculo com as origens amazônicas do grupo. “‘The Mirror of Light’ reflete a energia das novas canções e a mistura entre passado, presente e futuro. É sobre olhar para frente sem esquecer de onde viemos — e isso passa pela força da nossa cultura e da nossa terra”, afirma.

Mitra e From Myth to Reason completam o lineup

Além da Rhegia, o Amazonian Metal Fest Revival será marcado pela presença da lendária Mitra Heavy Metal, considerada uma das bandas pioneiras do gênero no Pará. Com mais de 30 anos de trajetória, o grupo revisita clássicos do repertório e apresenta novidades de seu trabalho mais recente, reafirmando a importância de sua contribuição para a consolidação da cena local.

A From Myth to Reason também sobe ao palco com nova formação e repertório atualizado. A banda, que mistura influências do death e do progressive metal, promete uma performance intensa e carregada de técnica, mesclando peso e experimentação.

Festival celebra resistência do metal amazônico

Mais do que um reencontro entre nomes importantes, o festival tem como proposta celebrar a resistência e a criatividade do metal amazônico, que, mesmo diante de desafios de produção e divulgação, segue ativo e se reinventando.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, e a expectativa é de casa cheia. Para os fãs do gênero, o Amazonian Metal Fest Revival é mais do que um evento: é um manifesto de identidade, energia e persistência — um encontro de gerações, sons e ideias que mantém viva a chama do metal feito na Amazônia.