Exposição Amazônia Líquida retorna em nova temporada e com obras inéditas nesta quinta-feira, 22

Após mudança de data, estreia na próxima sexta-feira, 23, a nova temporada da exposição Amazônia Líquida, da artista plástica Rose Maiorana e do fotojornalista Tarso Sarraf, que estará aberta até o dia 23 de setembro na Galeria Rose Maiorana (Tv. Perebebuí, 2195). O público poderá conferir, além de obras que já circularam pela cidade, pelo país e pelo mundo, criações dos artistas ainda inéditas.

O conjunto de obras nasceu da parceria entre os dois artistas, que se deu a partir da intervenção da artista plástica sobre imagens do fotógrafo. Tarso Sarraf, premiado em 2023 pelo 39º Troféu ACEESP, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, afirma que a exposição é uma grande conquista, não só para a dupla, como também para as artes visuais produzidas na amazônia, em geral: “As pessoas estão falando cada vez mais da Amazônia e eu penso é isso que fazemos: falamos do dia a dia do ribeirinho”, destaca.

Dentre diversos eventos deste ano, a artista plástica Rose Maiorana participou, individualmente, da exposição “Novos Mares, Novas Cores”, que reuniu mais de 25 artistas de diferentes regiões do Brasil na Galeria N1, localizada no centro de Búzios, no Rio de Janeiro. Como parte do desenvolvimento de seu trabalho, realizou também neste ano a exposição “Profundo”, que inaugurou a galeria em maio deste ano. “Em Belém não tem espaço para os artistas, eles reclamam sobre isso, de não ter onde expor. Agora tem um lugar de referência, mais uma galeria para o Pará. Estamos aqui para acolher todos”, afirmou, na ocasião. A continuidade da exposição Amazônia Líquida, na Galeria Rose Maiorana, é também a continuidade de um projeto de ações que visam promover arte.

"A COP 30 está na porta e nada melhor do que nós paraenses para falarmos da Amazônia com muito mais propriedade. E fazer isso através da nossa arte é melhor ainda e gera uma conexão artística e emocional com o nosso povo e com quem vem nos visitar", ressalta Rose Maiorana.

A mostra "Amazônia Líquida" reúne fotografias de Tarso Sarraf, capturadas durante um extenso trabalho de campo na Ilha de Marajó entre 2020 e 2021, com intervenções artísticas realizadas por Rose Maiorana. Inspirados pelo conceito de “modernidade líquida” do filósofo polonês Zygmunt Bauman, os artistas convidam o público a refletir sobre a fragilidade e a durabilidade dos sentimentos de proteção em relação ao bioma amazônico marajoara. Por meio das lentes de Tarso e das pinceladas de Rose Maiorana, os visitantes são transportados para o mundo das águas da Amazônia paraense, mergulhando em sua abundância de vivacidade e diversidade de povos, culturas, sabores e essências.

A exposição tem percorrido diversos espaços culturais tanto em Belém quanto em outras regiões do Brasil. Com um histórico de sucesso tanto de público quanto de crítica, a exposição já passou por espaços culturais como o CCBEU e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) Ministro Orlando Teixeira da Costa, além de ter sido apresentada em São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará e Búzios, no Rio de Janeiro.