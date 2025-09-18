'Amazônia Líquida' pode ser vista na AP até domingo (21), com um painel sobre a vida amazônica

Viver na Amazônia é estar em contato direto com a beleza e com o risco de perda de todo um manancial de recursos naturais, incluindo seres humanos, flora e fauna. Para que a riqueza de detalhes da vida na região seja preservada, está em circulação desde 2023 a exposição "Amazônia Líquida - Fluidez Artística - Especial COP 30", reunindo obras da artista plástica Rose Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal, e o fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual e Fotografia do Grupo, na abordagem de cenas do cotidiano da região. Essa mostra foi aberta, no dia 21 de agosto, no Complexo de Eventos e Memorial do clube social Assembleia Paraense (AP) que completa 110 anos de história em 2025. E a exposição pode ainda ser visitada pelos sócios do clube e convidados até este domingo (21).

Desse modo, os visitantes da mostra podem (re)descobrir, por meio de 30 quadros, matizes da beleza amazônica: a movimentação de ribeirinhos, moradias, povos indígenas, manifestações culturais, trabalhadores do Ver-o-Peso e outros instântaneos do ambiente amazônico.

O título "Amazônia Líquida" traz sentidos diversos, entre os quais o da “modernidade líquida”, do filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Esse conceito refere-se à liquidez, efemeridade das relações sociais no mundo. Outro sentido sobre o título da mostra abarca o alerta de preservação dos ecossistemas naturais dos seres da maior floresta tropical e da maior bacia hidrográfica da Terra. Esse alerta estende-se por todo os biomas do planeta, justamente no ano de realização, em Belém, em novembro próximo, da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Novos olhares

Os quadros possibilitam novos olhares para a realidade da região sob ameaça de ser totalmente descaracterizada em seus recursos naturais, nos próximos anos, diante do desmatamento, queimadas, poluição dos rios, tráfico de animais e outras violências contra cidadãos ribeirinhos, quilombolas, indígenas e aqueles que moram em áreas sem estrutura urbana mínima nas cidades da região.

Além disso, a exposição é marcada pela apresentação de vestidos e outras peças confeccionadas com motivos amazônicos pintados por Rose Maiorana. Isso a partir de uma parceria a professora Felícia Assmar Maia, da Unama, e a designer Bena Furtado. Um desfile com essa produção foi apresentado na abertura da exposição na AP.

Sobre esse trabalho, Rose Maiorana chegou a comentar: "Foi um desafio. Eu precisei trabalhar de uma forma diferente da que estou acostumada, mas o resultado me deixou feliz. Cada peça é como se fose um quadro em movimento".

O presidente da AP, Oscar Pessoa, destacou que "por meio de fotografias e narrativas visuais que ressaltam a intensidade das cores, o reflexo das águas e a diversidade da fauna e da flora, os artistas oferecem ao público não apenas um retrato estético da Amazônia, mas também um convite à reflexão sobre sua preservação", completou.

A exposição “Amazônia Líquida”, em temporada especial na sede campestre da Assembleia Paraense, tem o apoio da Porte Engenharia, Unifamaz Centro Universitário, Cerveja Caribeña, Galeria Rose Maiorana e Grupo Liberal.