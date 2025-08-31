‘Amazônia Líquida’ na AP evidencia a identidade de quem vive da floresta
Mostra pode ser conferida por associados do clube e convidados até o dia 21 de setembro e provoca reflexões sobre a preservação de ecossistemas naturais da região, neste ano de COP 30 em Belém
Em um mesmo instante, muitos fatos ocorrem na Amazônia. Meninos podem estar brincando de pular nas águas de um rio; embarcações acabam de zarpar de algum porto ou atracar em um pier; uma família degusta uma caça ou pesca com açaí; vendedores e consumidores de artigos regionais circulam no Ver-o-Peso; animais movimentam-se entre vegetações variadas na floresta; indígenas e quilombolas resistem à descaracterização de suas gentes; famílias seguem viagem em barcos e, também, homens tocam fogo nas matas, poluem rios e atuam no tráfico de animais, por exemplo. Por isso, é importante se ter por perto referências da vida na região. E aí entra a exposição “Amazônia Líquida - Fluidez Artística / Especial COP 30”, na Centro de Eventos e Memorial da Assembleia Paraense, no bairro do Marco, em Belém. Na mostra, podem ser observadas cenas do dia a dia da região, que acabam sendo referências para quem vive no núcleo urbano da capital do Pará, para eventuais visitantes da cidade e até mesmo para quem vive nas cidades próximas da floresta.
Tudo porque, não poucas vezes, é preciso que a arte (neste caso, a pintura da artista plástica Rose Maiorana e a fotografia do fotojornalista Tarso Sarraf) possa expor a riqueza de detalhes desses cenários e das pessoas da Amazônia como alerta para a necessidade de preservação da vida nesse bioma. Na Amazônia, estão a maior floresta tropical e a maior bacia hidrográfica do Planeta Terra.
E para chamar a atenção do público ao tema da preservação ambiental, Rose Maiorana, que atua como vice-presidente do Grupo Liberal, e Tarso Sarraf, como coordenador de Audiovisual e Fotografia do Grupo, uniram forças e talento em primeiro plano. Fotos de Tarso receberam intervenções (pinturas) de Rose, e o que resultou foi uma produção ousada de quadros para realçar nuances da vida amazônica.
Desse modo, o público confere imagens de ribeirinhos e de povos originários da região, manifestações culturais, paisagens naturais e a movimentação cotidiana dos amazônidas em Belém e em outros lugares da região. Os 30 quadros da exposição acabam enaltecendo a identidade amazônica.
Entretanto, Rose Maiorana e Tarso Sarraf não pararam aí. A parceria entre esses dois artistas resultou em um desfile temático no dia 21 deste mês de agosto, na abertura da exposição na sede campestre da AP. A partir de uma parceria com a professora Felícia Assmar Maia, da Unama, e a designer Bena Furtado, foram apresentados vestidos e outras peças com motivos amazônicos pintados por Rose Maiorana. Em poucas palavras, veste-se a Amazônia.
Rose Maiorana chegou a destacar que as peças foram inspiradas em rios, cores, emoções e traços da Amazônia”. “Pintar para o desfile foi um desafio, porque precisei trabalhar de uma forma diferente da que estou acostumada, mas o resultado me deixou feliz. Cada peça é como se fosse um quadro em movimento”, ressalta a artista plástica.
Nesse sentido, a mostra “Amazônia Líquida” circula por espaços culturais dentro e fora do Pará desde 2023. O termo “líquida” carrega o sentido da “modernidade líquida”, do filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, referente à liquidez, efemeridade das relações sociais no mundo. E também funciona como alerta para que os seres da floresta e dos rios da região, todos intercalados, não desapareçam, em um risco latente para a vida como um todo no planeta.
Por isso, Oscar Pessoa, presidente da Assembleia Paraense, a mostra “em imagens a potência da floresta e de seus rios como um organismo vivo em constante movimento”. “Por meio de fotografias e narrativas visuais que ressaltam a intensidade das cores, o reflexo das águas e a diversidade da fauna e da flora, os artistas oferecem ao público não apenas um retrato estético da Amazônia, mas também um convite à reflexão sobre sua preservação. Assim, a mostra se afirma como um espaço de sensibilização. Ao destacar a beleza única da floresta, a exposição provoca o olhar crítico para os desafios da sustentabilidade, mostrando que preservar a Amazônia é preservar o equilíbrio do planeta”.
A exposição “Amazônia Líquida”, em temporada especial na sede campestre da Assembléia Paraense, tem o apoio da Porte Engenharia, Unifamaz Centro Universitário, Cerveja Caribeña, Galeria Rose Maiorana e Grupo Liberal. A mostra pode ser visitada por associados do clube e convidados até o dia 21 de setembro.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA