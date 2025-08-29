Amazônia Fashion Week 2025 será lançado em Belém com desfiles, shows e debates sobre moda
O evento acontece entre os dias 04 e 07 de setembro e promete agitar o cenário fashion da região
Entre os dias 4 e 7 de setembro, Belém será palco do lançamento de um dos maiores eventos de moda do Estado, o Amazônia Fashion Week (AFW) 2025. O evento reunirá moda, arte e tecnologia em um encontro inédito, que promete trazer muito estilo, valorizar a produção autoral amazônica e abrir espaço para reflexões sobre o futuro do setor.
A programação será realizado a partir das 19h num shopping localizado na Rodovia Augusto Montenegro, com apresentações de marcas autorais paraenses de lojas do empreendimento. Cada desfile apresentará looks exclusivos, destacando as últimas tendências e criações inspiradas na rica cultura amazônica.
No primeiro dia, o público poderá acompanhar um desfile-show com proposta inovadora: looks que unem a moda comercial das lojas do empreendimento ao estilo autoral dos criadores do AFW. A abertura contará ainda com participação especial da Orquestra Aerofônica, que apresentará um espetáculo sonoro vibrante.
Na sexta-feira e no sábado, dias 5 e 6, os desfiles vão destacar tanto marcas do AFW quanto lojas do shopping, em apresentações exclusivas que evidenciam a diversidade da produção local e as tendências das grandes marcas nacionais.
Já no fim de semana, a programação se amplia com shows, rodas de conversa e conteúdos interativos, aproximando o público do universo fashion e promovendo experiências de aprendizado, inovação e sustentabilidade na moda amazônica.
Para a gerente de marketing do Parque Shopping Belém, Isa Lucena, o evento reflete o compromisso do centro de compras em ir além do entretenimento, apostando na cultura e no fortalecimento da identidade regional. “Mais do que uma programação de moda, o lançamento do Amazônia Fashion Week é um convite para celebrarmos a criatividade e o talento da nossa região. Ser palco desse lançamento muito nos orgulha, pois reforça nosso papel de impulsionar experiências únicas para o público e, ao mesmo tempo, valorizar a produção local e sua conexão com o mundo", afirma.
Serviço
Lançamento do Amazônia Fashion Week 2025
Onde? Praça de Eventos – Parque Shopping Belém (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde, Belém)
Quando? De 4 a 7 de setembro de 2025
Programação
Quinta-feira – 04/09
• 18h30 – Abertura com show da Orquestra Aerofônica
• 19h00 – Desfile Show “Amazônia: Moda, Arte e Tecnologia”
Sexta-feira – 05/09
• 19h00 – Desfile com marcas do AFW e lojas do Parque:
Costamazonia, Dammyler, Amazônia Kamã, Marisa, Ludmila Heringer, Kings, HB Design, Taco, Madame Floresta, Adidas, Amazônia Zen
Sábado – 06/09
• 14h00 – DJ Martin Blue
• 15h00 – Moda Inclusiva: desfile e roda de conversa
• 17h00 – Marcelo Migs e convidados apresentam looks com Gazelle
• 19h00 – Desfile com marcas do AFW e lojas do Parque:
Renner, Luxamazon, Aleatory, Lilia Lima, Hering, Jalunale, Overend, Lupo, Rari, Centauro, Darmand
Domingo – 07/09
• 14h00 – DJ Estamyna
• 15h00 – Oud Experience: A Moda da Perfumaria Árabe – com Top Internacional
• 17h00 – Maquiagem Inteligente: como ter resultado profissional com poucos produtos – com Make Norte
• 19h00 – A Sustentabilidade está na Moda: roda de conversa com estilistas do AFW
• 20h00 – Encerramento com Izan DJ
