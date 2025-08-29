Amazônia Fashion Week 2025 será lançado em Belém com desfiles, shows e debates sobre moda

Entre os dias 4 e 7 de setembro, Belém será palco do lançamento de um dos maiores eventos de moda do Estado, o Amazônia Fashion Week (AFW) 2025. O evento reunirá moda, arte e tecnologia em um encontro inédito, que promete trazer muito estilo, valorizar a produção autoral amazônica e abrir espaço para reflexões sobre o futuro do setor.

A programação será realizado a partir das 19h num shopping localizado na Rodovia Augusto Montenegro, com apresentações de marcas autorais paraenses de lojas do empreendimento. Cada desfile apresentará looks exclusivos, destacando as últimas tendências e criações inspiradas na rica cultura amazônica.

No primeiro dia, o público poderá acompanhar um desfile-show com proposta inovadora: looks que unem a moda comercial das lojas do empreendimento ao estilo autoral dos criadores do AFW. A abertura contará ainda com participação especial da Orquestra Aerofônica, que apresentará um espetáculo sonoro vibrante.

Na sexta-feira e no sábado, dias 5 e 6, os desfiles vão destacar tanto marcas do AFW quanto lojas do shopping, em apresentações exclusivas que evidenciam a diversidade da produção local e as tendências das grandes marcas nacionais.

Já no fim de semana, a programação se amplia com shows, rodas de conversa e conteúdos interativos, aproximando o público do universo fashion e promovendo experiências de aprendizado, inovação e sustentabilidade na moda amazônica.

Para a gerente de marketing do Parque Shopping Belém, Isa Lucena, o evento reflete o compromisso do centro de compras em ir além do entretenimento, apostando na cultura e no fortalecimento da identidade regional. “Mais do que uma programação de moda, o lançamento do Amazônia Fashion Week é um convite para celebrarmos a criatividade e o talento da nossa região. Ser palco desse lançamento muito nos orgulha, pois reforça nosso papel de impulsionar experiências únicas para o público e, ao mesmo tempo, valorizar a produção local e sua conexão com o mundo", afirma.

Serviço

Lançamento do Amazônia Fashion Week 2025

Onde? Praça de Eventos – Parque Shopping Belém (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde, Belém)

Quando? De 4 a 7 de setembro de 2025

Programação

Quinta-feira – 04/09

• 18h30 – Abertura com show da Orquestra Aerofônica

• 19h00 – Desfile Show “Amazônia: Moda, Arte e Tecnologia”

Sexta-feira – 05/09

• 19h00 – Desfile com marcas do AFW e lojas do Parque:

Costamazonia, Dammyler, Amazônia Kamã, Marisa, Ludmila Heringer, Kings, HB Design, Taco, Madame Floresta, Adidas, Amazônia Zen

Sábado – 06/09

• 14h00 – DJ Martin Blue

• 15h00 – Moda Inclusiva: desfile e roda de conversa

• 17h00 – Marcelo Migs e convidados apresentam looks com Gazelle

• 19h00 – Desfile com marcas do AFW e lojas do Parque:

Renner, Luxamazon, Aleatory, Lilia Lima, Hering, Jalunale, Overend, Lupo, Rari, Centauro, Darmand

Domingo – 07/09

• 14h00 – DJ Estamyna

• 15h00 – Oud Experience: A Moda da Perfumaria Árabe – com Top Internacional

• 17h00 – Maquiagem Inteligente: como ter resultado profissional com poucos produtos – com Make Norte

• 19h00 – A Sustentabilidade está na Moda: roda de conversa com estilistas do AFW

• 20h00 – Encerramento com Izan DJ