Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Amazônia Fashion Week 2025 será lançado em Belém com desfiles, shows e debates sobre moda

O evento acontece entre os dias 04 e 07 de setembro e promete agitar o cenário fashion da região

O Liberal

Entre os dias 4 e 7 de setembro, Belém será palco do lançamento de um dos maiores eventos de moda do Estado, o Amazônia Fashion Week (AFW) 2025. O evento reunirá moda, arte e tecnologia em um encontro inédito, que promete trazer muito estilo, valorizar a produção autoral amazônica e abrir espaço para reflexões sobre o futuro do setor.

A programação será realizado a partir das 19h num shopping localizado na Rodovia Augusto Montenegro, com apresentações de marcas autorais paraenses de lojas do empreendimento. Cada desfile apresentará looks exclusivos, destacando as últimas tendências e criações inspiradas na rica cultura amazônica.

VEJA MAIS

image 'Amazônia Fashion Week': Telas vestidas, Mercado de Moda Autoral e Circular e desfiles agitam Belém
Evento valoriza a criação em moda na Amazônia por meio de eventos com troca de informações e uma série de atrações para produtores e público

image Amazônia Fashion Week terá intervenções artísticas em modelos em Belém
Evento acontecerá de 7 a 10 de novembro, celebrando a conexão entre moda e cultura com programação rica em atrações para o público conferir

No primeiro dia, o público poderá acompanhar um desfile-show com proposta inovadora: looks que unem a moda comercial das lojas do empreendimento ao estilo autoral dos criadores do AFW. A abertura contará ainda com participação especial da Orquestra Aerofônica, que apresentará um espetáculo sonoro vibrante.

Na sexta-feira e no sábado, dias 5 e 6, os desfiles vão destacar tanto marcas do AFW quanto lojas do shopping, em apresentações exclusivas que evidenciam a diversidade da produção local e as tendências das grandes marcas nacionais.

Já no fim de semana, a programação se amplia com shows, rodas de conversa e conteúdos interativos, aproximando o público do universo fashion e promovendo experiências de aprendizado, inovação e sustentabilidade na moda amazônica.

Para a gerente de marketing do Parque Shopping Belém, Isa Lucena, o evento reflete o compromisso do centro de compras em ir além do entretenimento, apostando na cultura e no fortalecimento da identidade regional. “Mais do que uma programação de moda, o lançamento do Amazônia Fashion Week é um convite para celebrarmos a criatividade e o talento da nossa região. Ser palco desse lançamento muito nos orgulha, pois reforça nosso papel de impulsionar experiências únicas para o público e, ao mesmo tempo, valorizar a produção local e sua conexão com o mundo", afirma.

Serviço

Lançamento do Amazônia Fashion Week 2025

Onde? Praça de Eventos – Parque Shopping Belém (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde, Belém) 
Quando? De 4 a 7 de setembro de 2025

Programação

Quinta-feira – 04/09

• 18h30 – Abertura com show da Orquestra Aerofônica
• 19h00 – Desfile Show “Amazônia: Moda, Arte e Tecnologia”

Sexta-feira – 05/09

• 19h00 – Desfile com marcas do AFW e lojas do Parque:
Costamazonia, Dammyler, Amazônia Kamã, Marisa, Ludmila Heringer, Kings, HB Design, Taco, Madame Floresta, Adidas, Amazônia Zen

Sábado – 06/09

• 14h00 – DJ Martin Blue
• 15h00 – Moda Inclusiva: desfile e roda de conversa
• 17h00 – Marcelo Migs e convidados apresentam looks com Gazelle
• 19h00 – Desfile com marcas do AFW e lojas do Parque:
Renner, Luxamazon, Aleatory, Lilia Lima, Hering, Jalunale, Overend, Lupo, Rari, Centauro,  Darmand

Domingo – 07/09

• 14h00 – DJ Estamyna
• 15h00 – Oud Experience: A Moda da Perfumaria Árabe – com Top Internacional
• 17h00 – Maquiagem Inteligente: como ter resultado profissional com poucos produtos – com Make Norte
• 19h00 – A Sustentabilidade está na Moda: roda de conversa com estilistas do AFW
• 20h00 – Encerramento com Izan DJ

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Amazônia Fashion Week 2025

Amazônia Fashion Week

afw

moda amazônica

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Belém recebe 2ª edição do Bailão do NAW com programação de música, dança e artes visuais

Evento acontece de 29 a 31 de agosto em dois espaços culturais da cidade com entrada gratuita para algumas atividades

29.08.25 21h29

EXCLUSIVO

Belém recebe espetáculo que homenageia o maestro Waldemar Henrique

Encenação mostra três fases da vida do compositor, com trilha ao vivo que mistura piano, cordas, percussões e sons da floresta

29.08.25 20h07

PARTICIPANTE

Ximbinha em reality? Nome do músico paraense aparece em lista do elenco de programa diário

Reality show começa no dia 15 de setembro

29.08.25 9h18

BAIXA

Cátia Fonseca sofre lesão e está fora do Dança dos Famosos, da TV Globo

A rotina de ensaios não foi fácil para a apresentadora

29.08.25 8h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

Novela turca

Can Yaman e Sara Bluma sofrem com ódio na internet; conheça outros artistas turcos que são alvos

O ator turco e a DJ argelina assumiram namoro em julho deste ano e alguns fãs passaram do tom nos comentários

23.07.25 19h00

CULTURA

Poeta João de Jesus Paes Loureiro é eleito para a Academia Paraense de Letras

Eleição transcorreu na tarde desta quarta (2), e posse do novo imortal do silogeu deverá ocorrer em agosto próximo

02.07.25 19h24

SUCESSO

Nirah comemora a marca de 130 mil visualizações no clipe de ‘Meu Tudo’; veja

A cantora marajoara leva o tecnomelody para o Brasil

08.04.25 10h45

Doramas

Doramas com Yoo Yeon-seok, estrela de 'Quando o Telefone Toca'; confira 3 produções

O ator sul-coreano é uma das estrelas do novo sucesso da Netflix. Saiba mais sobre a carreira de Yoo Yeon-seok

28.11.24 18h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda