'Amazônia Fashion Week': Telas vestidas, Mercado de Moda Autoral e Circular e desfiles agitam Belém

Poder conferir a criação de artistas plásticos paraenses diretamente realizada em confecções ao invés de telas e ainda as atrações de um Mercado de Moda Autoral e Circular (criatividade e reaproveitamento de material) vai ser possível ao público durante a programação do Amazônia Fashion Week (AFW), a partir desta quinta-feira, dia 7, até o domingo, dia 10. A abertura da programação acontecerá hoje, a partir das 18h30, no Palacete Pinho (Escola de Artes de Belém), na rua Boaventura, 586, no bairro da Cidade Velha.

Esse evento de moda surgiu em 2007, realizado pela Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia (Costamazônia), e, agora, em 2024, tem a co-realização da Universidade da Amazônia (Unama), por meio do curso de Moda. O apoio ao evento é dado pelo Parque Shopping Belém. "Moda, Cultura e Conexão" é o tema desta 19ª edição do Amazônia Fashion Week, como informa a professora e pesquisadora Felícia Assmar Maia, coordenadora do AFW.

O público vai poder conferir, na abertura do AFW, uma palestra do professor Vanilson Coimbra, da Universidade Belas Artes de São Paulo. Ele vai discorrer sobre o tema central do evento. Como ressalta Felícia Maia, mestra em Artes e coordenadora de Moda da Unama, "a ideia é mostrar como hoje a moda é capaz de agregar diversos setores da sociedade".

No clima de criações, nesse mesmo dia, acontecerá o desfile "Moda e Arte em Olhares Amazônicos", com o grupo Mulheres Artistas da Amazônia. Esse coletivo vai mostrar, em roupas, o que costuma pintar nas telas, ou seja, as identidades amazônicas em confecções. Essas peças foram confeccionadas por costureiras de fábricas de uniformes de Belém que fazem capacitação no curso de Moda da Unama, numa parceria com o Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas do Estado do Pará (Sindusroupa).

Os looks a serem apresentados pela primeira vez em público mobilizam as artistas plásticas Andréa Noronha, Camila Lima, Celeste Heittmann, Daniela Guerra, Dannoely Cardoso, Fabíola Tuma, Mama Quilla, Maria Libonati, Nathalia Gabay, Renata Costa, Renata Segtowick, Rose Maiorana (diretora comercial do Grupo Liberal) e Thais Terumi. Esta será a primeira vez que o coletivo Mulheres Artistas da Amazônia participará do AFW.

Na passarela do mundo

"Entre as inovações do AFW este ano, nós temos o Mercado de Moda Autoral e Circular, focando na sustentabilidade e pela primeira vez vai acontecer dentro de um shopping center, o Parque Shopping, parceiro do evento. A moda autoral é aquela feita por um criador, especificamente usando as suas identidades, as suas técnicas e métodos, no nosso caso, usando a identidade amazônica. E a moda circular é feita por meio do reaproveitamento, reutilização, reciclagem. Então, é a moda dos brechós, de quem usa produtos que seriam descartados para virar produtos de moda, como restos de tecidos (resíduos têxteis), plástico e outros", detalha a professora Felícia Maia. Ela chama a atenção para outros desfiles na programação do AFW.

Desse modo, no dia 8, a partir das 18h30, acontecerá o desfile de 11 marcas autorais da Amazônia na Casa Osim. No caso, as marcas Madame Floresta, Amazônia Kãma (da cidade de Castanhal-PA), Jalunalé, Ludimila Heringer, Amazônia Zen, HB Design, Luxamazon, Lilia Lima, Rari, Escapismo e Costamazônia.

Os novos criadores terão o dia 9 dedicado a eles. Isso a partir de um edital que selecionou 11 coleções de jovens designers, estudantes de Moda que apresentarão suas criações ao mercado pela primeira vez, com o assessoramento de professores da Unama. Esse desfile ocorrerá a partir das 17h no Espaço São José Liberto/Polo Joalheiro. As marcas e criadores são: Deizze, Maria Romana, Zimmer, ByTai Concept, Daniela Guerra, Avellar, Triz Soares, Giana Rocha e Socorro Magalhães, Belfer, Teca Santana e Liz.

Nos dias 9 e 10, um Mercado de Moda Autoral e Circular acontecerá no Parque Shopping, no horário de funcionamento desse espaço. Esse evento se dá em parceria com a Casa Circular e o evento Amazônia Criativa e se integra à proposta do AFW de valorizar a moda autoral da região amazônica e inserir o Pará no circuito nacional desse setor. Os eventos do AFW são todos abertos ao público, com exceção da abertura. O 1º Encontro Norte de Pesquisa em Moda, acontece na Unama desde terça-feira, dia 5, e, no dia 7, coincidirá com o AFW - a palestra do Encontro ocorrerá junto com a palestra do Amazônia Fashion Week, porque ambos os eventos são realizados por essa universidade e a Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia.