Amazônia Fashion Week terá intervenções artísticas em modelos em Belém

Como uma das atrações do Amazônia Fashion Week, que ocorrerá de 7 a 10 de novembro em Belém, o público poderá conferir intervenções artísticas em modelos criados exclusivamente para o evento pelo coletivo "Mulheres Artistas da Amazônia", na coleção "Moda e Arte em Olhares Amazônicos". Essa atração terá lugar no prédio histórico do Palacete Pinho (Escola de Artes de Belém), localizado na rua Boaventura, 586, no bairro da Cidade Velha, a partir das 18h30. O grupo de artistas plásticas é composto por Andréa Noronha, Camila Lima, Celeste Heittmann, Daniela Guerra, Dannoely Cardoso, Fabíola Tuma, Mama Quilla, Maria Libonati, Nathalia Gabay, Renata Costa, Renata Segtowick, Rose Maiorana e Thais Terumi.

Em 2016 e em 2022, o AFW contou com a participação de artistas plásticos na programação. No entanto, em 2024, será a primeira vez que o coletivo Mulheres Artistas da Amazônia participará do evento, como parte da valorização do trabalho dessas artistas, que se posicionam na sociedade por meio das identidades amazônicas.

A professora e pesquisadora Felícia Assmar Maia, coordenadora do AFW, destaca que esse é um evento de moda que surgiu em 2007, realizado pela Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia. Este ano, o evento conta com a co-realização da Universidade da Amazônia (Unama), por meio do curso de Moda, com o apoio do Parque Shopping Belém, e chega à sua 19ª edição, com o tema "Moda, Cultura e Conexão".

Na abertura do AFW, o professor Vanilson Coimbra, da Universidade Belas Artes de São Paulo, proferirá uma palestra sobre o tema central do evento. "A ideia é mostrar como hoje a moda é capaz de agregar diversos setores da sociedade", salienta Felícia, que é mestra em Artes e coordenadora do curso de Moda da Unama.

Criações

Na sequência da programação, nesse mesmo dia, ocorrerá o desfile "Moda e Arte - Olhares Amazônicos", com o grupo Mulheres Artistas da Amazônia. "Nossa intenção é que esse grupo mostre, em roupas, o que costuma pintar nas telas, colocando essas identidades amazônicas em vestidos. As roupas foram criadas pela equipe de produção do AFW, e as artistas estão fazendo intervenções por meio da pintura nesses vestidos", destaca a professora Felícia. Já no dia 8, acontecerá o desfile de 11 marcas autorais da Amazônia na Casa Osim, a partir das 18h30. As marcas são: Madame Floresta, Amazônia Kãma (da cidade de Castanhal-PA), Jalunalé, Ludimila Heringer, Amazônia Zen, HB Design, Luxamazon, Lilia Lima, Rari, Escapismo e Costamazônia (organizadora do evento).

O dia 9 será dedicado aos novos criadores, com base em um edital que selecionou 11 coleções de jovens designers, estudantes de Moda, que apresentarão suas criações ao mercado pela primeira vez, com o assessoramento de professores da Unama. Esse desfile ocorrerá no Espaço São José Liberto/Polo Joalheiro. As marcas e criadores são: Deizze, Maria Romana, Zimmer, ByTai Concept, Daniela Guerra, Avellar, Triz Soares, Giana Rocha e Socorro Magalhães, Belfer, Teca Santana e Liz.

Nos dias 9 e 10, o AFW promoverá um Mercado de Moda Autoral e Circular no Parque Shopping, em parceria com a Casa Circular e o evento Amazônia Criativa. A proposta do Amazônia Fashion Week é criar uma vitrine para a moda autoral produzida na região amazônica, gerando oportunidades para quem faz moda e inserindo o Pará no circuito nacional do setor. Com exceção da abertura, os eventos do AFW serão abertos ao público.

Em 2024, o Amazônia Fashion Week ocorrerá concomitantemente com o 1º Encontro Norte de Pesquisa em Moda, com palestras do professor e historiador Rui Martins Júnior e da professora e designer Yorrana Maia, além de painéis de discussão. O encontro será de 5 a 7 de novembro.