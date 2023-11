Amazônia Fashion Week celebra 18ª edição com 1º congresso de moda na programação

Uma das mais importantes semanas de moda da região Norte, a "Amazônia Fashion Week", inicia na próxima quinta-feira, 16 e encerra no sábado, 18. Em sua 18ª edição apresentará em sua programação o 1º Congresso Amazônico de Moda, Design e Inovação. A programação acontece em dois lugares, a abertura será às 19h na Universidade da Amazônia (Unama) e os demais eventos no Espaço São José Liberto, com entrada franca.

O tema desta edição do AFW é "Moda & Vida", e a coordenadora geral e consultora de Moda, Felicia Assmar Maia, fala a respeito da 18ª edição. "Nesses 16 anos no cenário da Moda local, o Amazônia Fashion Week, reforça sua função de divulgar a moda na região amazônica, contribuindo para o fortalecimento do mercado para os produtos da indústria local", iniciou.

"Realizar a 18ª edição demonstra a importância do evento, que muito vem contribuindo para a construção da trajetória de desenvolvimento da moda autoral na região. A realização do AFW torna propícia à geração de empregos por causa de iniciativas locais de novos investimentos na área de confecção, concorrendo para o desenvolvimento econômico da região", continuou.

Questionada sobre a importância da sustentabilidade como valor inegociável, principalmente, quando se fala de Amazônia, a coordenadora reflete que já é uma realidade mundial e cabe a todos acompanharem. "Não dá mais para pensar o mundo sem atenção ao ambiente em que se vive, às pessoas que o constroem e às crises econômicas que viemos vivenciando nos últimos tempos. Foi necessário, então, que o mundo da moda repensasse nos impactos do setor têxtil do ponto de vista ambiental, considerando a extração excessiva de recursos naturais, e a pouca atenção ao aspecto social de quem faz as roupas", declarou.

E acrescentou ainda que a Amazônia produz uma singularidade na moda. "A Amazônia é uma região riquíssima em matérias-primas, além de ser possuidora de identidades singulares, por isso sua grande ligação com a moda. Além disso, a Amazônia está na moda, tantas as investidas globais na região para torná-la conhecida e preservá-la", disse.

O diferencial da AFW, segundo Felicia, é a celebração das identidades Amazônicas e a inspiração e utilização dos insumos da floresta. Para ela, a moda já é um meio de comunicação. "As roupas que se escolhe usar, com seus complementos, como calçados e acessórios, e as cores que eles apresentam, dizem algo sobre uma pessoa. Podemos considerar que uma das funções da moda é contribuir para a formação da identidade. Isso está associado à ênfase na autorrealização – um fenômeno extremamente moderno", explicou.

A novidade da edição é o 1º Congresso Amazônico de Moda, Design e Inovação, e a coordenadora explica a razão. "A Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia foi ganhadora do Prêmio de Incentivo à Arte e à Cultura da Fundação Cultural do Estado do Pará. Esse evento tem a proposta de debater importantes temas no âmbito da Moda e do Design, apresentando estudos e suas descobertas de soluções inovadoras para ambas as áreas do conhecimento, além de impulsionar a produção de moda local", sugeriu.

"O encontro reunirá profissionais e estudantes para debater sobre temas como sustentabilidade e inovações, além de demonstrar como na prática essas experimentações se concretizam em produtos de moda. O público pode esperar o melhor da moda autoral amazônica, em 20 desfiles de marcas locais, trazendo muita inovação, processos criativos diferenciados e materiais primas em experimentações novas que agregam valor ao produto final. Tanto o AFW como o Congresso são gratuitos e abertos ao público", finalizou.