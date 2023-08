Marabá: Ponto da Moda recebe inscrições para curso gratuito em moda

Até o próximo dia 16 de agosto, o centro de formação cultural Ponto de Moda está com inscrições abertas para cursos que prometem movimentar a cadeia da moda, por meio da difusão de manifestações culturais do universo do vestuário brasileiro. O início das aulas está previsto ainda para o mês de agosto e o público alvo é formado por pessoas interessadas por esse segmento em Marabá.

As aulas têm o objetivo de introduzir ou aperfeiçoar habilidades ou até impulsionar novos negócios na cadeia da moda. A iniciativa já revelou novos talentos, criou novas marcas e possibilitou inserir no mercado de trabalho dezenas de profissionais. Podem se inscrever jovens de ambos os gêneros, com idade acima de 16 anos. A preferência é por alunos regularmente matriculados ou egressos da rede pública de ensino ou bolsistas de escolas da rede particular.

O projeto foi viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização da Zeppelin, Ministério da Cultura e Governo Federal do Brasil, patrocínio do Atacadão e apoio do SENAI Marabá e da Prefeitura Municipal de Marabá. “Um grande vetor do curso é a sustentabilidade, assim iremos apresentar para os participantes noções de upcycling, melhor aproveitamento e escolha dos materiais e apresentar a importância de avaliar toda a pegada de carbono na produção de cada peça no sentido de mitigar o seu impacto socioambiental”, explica Gilmar Vieira, diretor da Zeppelin. No final do processo de formação, será realizada uma mostra com o resultado e reflexões voltadas à economia criativa e à sustentabilidade.

Ponto da Moda

Divulgação dos alunos selecionados: 18 de agosto.

Início das aulas: 21 de agosto

Local: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), na Folha 31, Quadra especial, Lote especial, núcleo Nova Marabá.

Disciplinas ofertadas: modelagem, corte, costura, sustentabilidade e empreendedorismo, entre outras.

Turmas disponíveis*:

Turma 1 – Segundas e Quartas, de 07h30 às 11h30

Turma 2 – Terças e Quintas, de 07h30 às 11h30

Turma 3 – Segundas e Quartas, de 13h às 17h

Turma 4 – Terças e Quintas, de 13h às 17h

Inscrições pelo link: https://forms.gle/gmNWA44JhAt6rmaA6