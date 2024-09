Amazônia Fashion Week será lançado em Belém destacando estilistas locais e economia criativa

Entre os dias 05 e 08 de setembro, Belém será palco do lançamento de um dos maiores eventos de moda do Estado, o Amazônia Fashion Week (AFW). O evento promete trazer muito estilo e inovação, promovendo a visibilidade de estilistas locais e fomentando a economia criativa.

Para celebrar o início do evento, a Costamazônia (Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia), organizadora do AFW, promoverá um lançamento com desfiles nos dias 05 e 06 de setembro (quinta e sexta-feira), a partir das 19h. Serão cinco apresentações em cada dia, reunindo 10 marcas: 05 autorais paraenses e 05 de lojas do shopping. Cada desfile apresentará looks exclusivos, destacando as últimas tendências e criações inspiradas na rica cultura amazônica.

Além dos desfiles, a programação do AFW segue com uma série de atividades voltadas para o mercado da moda. Nos dias 07 e 08, o evento oferecerá rodas de conversa, debates, shows e exibições de documentários sobre o processo criativo dos estilistas locais.

Pela primeira vez, o evento de lançamento do AFW, que se prepara para sua 19ª edição em novembro, será realizado em um shopping localizado na Rodovia Augusto Montenegro, no Parque Verde, trazendo uma proposta inédita de unir moda autoral e comercial.

Desde sua criação em 2007, o AFW tem sido um marco no movimento de moda na região, contribuindo para o crescimento e a valorização da moda e do artesanato locais. O evento reforça o papel da moda como um vetor de desenvolvimento econômico e cultural na Amazônia, unindo tradição e inovação em cada edição.

"O Amazônia Fashion Week está consolidado como um evento essencial para o aquecimento do mercado de moda na Amazônia, proporcionando uma oportunidade para que os talentos locais possam mostrar suas criações e contribuindo para o crescimento econômico da região. O público de Belém está convidado a prestigiar este grande evento no Parque Shopping, que promete ser uma vitrine do melhor da moda amazônica", destaca Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Serviço:

Amazônia Fashion Week 2024

Onde? Na Praça 1 do Parque Shopping Belém (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde, Belém)

Quando? De 05/09 a 08/09 de 2024

Hora? 05 e 06/09 (A partir das 19h) / 07 e 08/09 (A partir das 16h)