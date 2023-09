Amazônia Fashion Week lança sua décima oitava edição em Belém

O Amazônia Fashion Week (AFW) traz a sua décima oitava edição para a capital paraense nos dias 16 e 18 de novembro no Espaço São José Liberto. Com o tema Moda & Vida, o evento de lançamento será realizado nesta sexta-feira, 15, a partir das 18h30, no espaço coworking Donadelas House. Na ocasião, algumas marcas vão desfilar coleções cápsulas em avant-première do que estará nas passarelas do grande evento. São elas: Amazônia Kãma, Amazônia Zen, Ludimila Heringer, Helena Bezerra & Honni Gomes, Costamazônia, Madame Floresta e Justa Trama.

O tema oficial “Moda & Vida” se volta cada vez mais para a vida das pessoas. Segundo a coordenadora geral do evento, Felicia Assmar Maia, no mundo em que se vive hoje em dia, as pessoas começam a contestar padrões pré-estabelecidos pela moda e a buscar a criação de identidades de vida real, com seus corpos, gostos, interesses e vivências. “No rol das peças de vestuários e acessórios encontra-se uma oferta interminável de signos e de combinações destes, onde se pode fazer uma seleção compondo um determinado discurso da aparência”, explicou. Felicia ressaltou ainda que é esse discurso criado e recriado conforme o ambiente e conforme a aceitação que coincide com a projeção a ser dada por cada indivíduo ao que ele quer parecer.

A coordenadora ponderou que a moda se solidifica como um meio de comunicação. “As roupas que se escolhe usar, com seus complementos, como calçados e acessórios, e as cores que eles apresentam, dizem algo sobre uma pessoa”, declarou. Felicia enfatizou ainda que, em sua visão, uma das funções da moda é, supostamente, contribuir para a formação da identidade. “Isso está associado à ênfase na autorrealização, um fenômeno extremamente moderno”, argumentou a coordenadora, que atua também como professora universitária na área.

O AFW é organizado desde 2007 pela Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia, a Costamazônia. Para Felicia, após tanto tempo no cenário da Moda local, o Amazônia Fashion Week, reforça sua função de divulgar a moda na região amazônica, contribuindo para o fortalecimento do mercado para os produtos da indústria local. “Esse cenário se torna propício para a geração de empregos por causa de iniciativas locais de novos investimentos na área de confecção, concorrendo para o desenvolvimento econômico da região”, concluiu a coordenadora.

