Amaury Lorenzo retorna a Belém com o monólogo 'A Luta' no Theatro da Paz

O ator Amaury Lorenzo está de volta a Belém para apresentar o monólogo A Luta, em sessão única no Theatro da Paz, no domingo (30), às 18h. A peça, dirigida por Rose Abdallah e com texto de Ivan Jaf, é inspirada na terceira parte do clássico Os Sertões, de Euclides da Cunha.

Em A Luta, Amaury Lorenzo assume o papel de um contador de histórias que narra os confrontos da Guerra de Canudos, em 1896. Utilizando corpo, voz e emoção, ele transporta o público para o embate entre o exército brasileiro e os habitantes do arraial. O texto explora o choque entre modernidade e obscurantismo religioso, litoral e sertão, fé e razão, revelando as consequências da intolerância e da violência.

Para Amaury, o monólogo tem um significado profundo: “Os Sertões é a luta do povo brasileiro. Sem tomar partido, a obra mostra a identidade nacional. Toda vez que subo no palco, é como se representasse todo este país”, afirma o ator.

Do teatro para a TV

Com três décadas de carreira, Amaury Lorenzo atuou como diretor, dramaturgo e coreógrafo, mas foi na TV que ganhou projeção nacional ao interpretar Ramiro em Terra e Paixão. Atualmente, está no ar em Volta por Cima, na TV Globo. Apesar do sucesso na televisão, ele reforça sua conexão com o teatro: “A versatilidade que o público percebe em mim vem do teatro. Ele me tornou o ator que sou e me deu cidadania, porque teatro é transformação”.

Mesmo consolidado na TV, Amaury segue comprometido em levar o teatro ao maior número de pessoas: “Tenho uma responsabilidade social com meu povo. O teatro me transformou e quero que transforme outras pessoas”, destaca.

O desafio de encenar "A Luta"

O processo de criação da peça foi intenso. “A diretora Rose Abdallah me convidou e estudamos Os Sertões em profundidade para garantir legitimidade ao projeto”, conta Amaury. Além da imersão histórica, o ator passou por intenso preparo físico: “O espetáculo exige muito. Perco até dois quilos por apresentação, pois estou sozinho em cena narrando essa guerra”.

Com três anos de turnê pelo Brasil, A Luta continua sendo requisitada pelo público. “O país quer assistir a essa história. Voltar a Belém pela segunda vez é prova disso”, afirma o ator.

A direção de Rose Abdallah

A direção de A Luta é assinada por Rose Abdallah, atriz e diretora experiente no teatro brasileiro. Integrante da Companhia Os Fodidos Privilegiados desde 1995, ela já dirigiu peças como Antígone e O Mercador de Veneza, além de ser premiada no Festival de Curitiba. Sob sua direção, A Luta se tornou um espetáculo que emociona e instiga reflexões.

Para Amaury Lorenzo, cada sessão é um reencontro com a história e seu ofício: “Teatro é coletivo. Cada personagem que fiz na vida já estava me esperando. E muitos outros ainda estão”.

Serviço

Peça "A Luta", com Amaury Lorenzo

Texto: Ivan Jaf

Direção: Rose Abdallah

Data: 30 de março

Local: Theatro da Paz

Ingressos: Disponíveis na bilheteria e no site Ticket Fácil

Produção nacional: Diga Sim Produções

Produção local: L.M. Produções