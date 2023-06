Amanda viaja com Cara de Sapato para a terra dele e conhece a mãe do lutador

Os DocShoes, como são chamados os fãs dos ex-BBBs Amanda e Cara de Sapato, estão felizes da vida. A campeã do "BBB 23" e o lutador viajaram juntos nesta sexta-feira, 23, para João Pessoa, na Paraíba, terra natal do lutador. Assim que chegaram no aeroporto de João Pessoa, os dois foram recebidos pela mãe do atleta, Wilma Monteiro, que reencontrou o filho e conheceu Amanda.

Desde o fim do reality show, há quase dois meses, os dois já foram vistos diversas vezes juntos. Em recente entrevista, o ex-BBB negou que esteja vivendo um romance com a médica. “Eu e a Amanda não estamos tendo nada mesmo. Temos uma relação muito forte de parceria, companheirismo. Como foi na casa, continua aqui fora. Espero que as pessoas fortaleçam esse vínculo de amizade”, disse Sapato, em entrevista à "Caras".

VEJA MAIS