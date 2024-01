Alok compra briga com perito em ação judicial e questiona valores

O embate judicial entre o DJ Alok e a dupla Sean e Kevin Brauer ganhou novos desdobramentos. Os irmãos que formam a dupla Seven cobram de Alok o trabalho como produtores em 19 músicas. Eles alegam que nunca receberam nenhum valor pelo trabalho, nem crédito, royalties de publicação ou remuneração. Na ação judicial, em andamento, Alok questionou a realização da perícia e o valor solicitado pelo técnico.

Alok nega as acusações dos produtores musicais brasileiros-americanos. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, a dupla solicitou a produção de prova pericial para o caso ser resolvido. Essa solicitação foi questionada pela defesa de Alok. Os advogados de Alok defendem que a perícia seria descabida em virtude da falta de parâmetros a serem utilizados, o que terminaria por comprometer até mesmo a eficácia do trabalho dos profissionais, chamados de experts.

VEJA MAIS

Alok ainda resolveu questionar os honorários cobrados pela perícia. O perito cobrou valor de R$ 216.036,48. Entretanto, quem deve arcar com a perícia é o autor da ação, no caso a dupla Seven, e não Alok. Mesmo assim, os advogados do DJ falaram que o valor proposto pelo perito é muito acima do praticado no mercado e que foge do razoável e proporcional. Eles também solicitaram que apenas a dupla arque com a perícia, porém tentam impugnar o valor da perícia.

O perito escolhido também se manifestou no processo e, por cinco páginas, discorreu sobre todo o caso e expôs todas as dificuldades que tem encontrando para poder fazer o trabalho junto à Justiça. O chamado expert fez pedidos para as partes pararem de tornar o caso ainda mais complicado e viabilizem, de uma vez por todas, a perícia. O processo segue parado desde julho de 2023.