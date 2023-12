Ale Santos lança ‘A Malta Indomável’, novo livro afro futurista voltado para adolescentes, em Belém

Belém vai ser palco na próxima quinta-feira, 14, do lançamento do mais recente livro do escritor, comunicador e podcaster paulistano Ale Santos. Ele, que se consagrou com a obra de ficção científica inspirada em mitologias de povos negros e no cenário de desigualdade social e racial brasileira, apresenta, agora, aos fãs paraenses a obra “A Malta Indomável”, publicada pela editora HarperCollins. O livro promete transportar os leitores para um universo distópico afro futurista repleto de aventuras, fugas em alta velocidade e magias ancestrais. O lançamento ocorrerá às 19h, em uma livraria localizada em um shopping center no bairro Batista Campos.

Com a marca registrada do autor, que foi finalista do Prêmio Jabuti, a obra apresenta ao público novos personagens e um enredo voltada especialmente para crianças e adolescente. Ale, que está morando oficialmente na capital paraense há quase oito meses, conversou com o Grupo Liberal e explicou que novo trabalho é uma história paralela a “O Último Ancestral”.

“Quando eu estava construindo o universo de ficção científica que utilizei no ”Último Ancestral”, já tinha alguns enredos que acreditava que podiam seguir caminhos paralelos para novos livros, e é um desses enredos que depois conversando com a editora decidimos fazer uma obra para adolescentes, que quisessem se aventurar nesse mundo afro futurismo”, acrescentou o escritor.

O movimento cultural, político e estético utilizado em seus livros, que utiliza elementos da ficção científica e da fantasia para criar narrativas de protagonismo negro, é o elemento principal do novo livro. Segundo Ale, os protagonistas Vik, Comes e Juba, enfrentam conflitos comuns da adolescência, como a rejeição em grupos de amigos e problemas na escola.

“Esses conflitos comuns da juventude acabaram ganhando um contexto mágico dentro da obra por ser uma história que vai usar a ficção científica como alegoria, fazendo com que o trio enfrente os grandes desafios que estão dentro da sua própria mente e da sua existência”, afirmou Santos.

Ale destacou que sua obra também traz discussões sobre a negritude para o universo literário em que passa o livro, explorando temas contemporâneos como máquinas, robôs, e inteligências artificiais. “Todos esses contextos que fazem a galera sonhar com a ficção científica serão discutidos pelos três jovens negros desse universo fantástico”, complementou.

Desta vez escrevendo diretamente para um público mais jovem, Ale Santos afirmou que escreve para quem foi em sua adolescência, buscando criar uma conexão com experiências próprias. “Eu espero que esses elementos que busco colocar [nas obras] se conectem com outras pessoas, que elas se identifiquem: ‘Olha, eu também vivi isso’. Eu tenho uma busca maior por uma representativa”, declarou o autor.

O escritor destacou a importância de sua interação com a comunidade literário paraense. Com a vivência intensa na cidade, Ale Santos também visto de perto o entusiasmo e o acompanhamento assíduo dos lançamentos ou em feitas literárias por parte dos leitores. Por isso, está com altas expectativas para o lançamento.

“Eu já conheço muito da energia e do amor da comunidade paraense com a literatura, porque eu estive na Feira Pan Amazônica alguns anos atrás, foi quando eu conheci Belém do Pará pela primeira vez. Eu fiquei muito feliz com a potência de ter um evento literário tão fabuloso assim aqui no Norte, eu já estive em eventos literários em outros lugares e eu realmente não imaginava que o Norte era tão potente”, afirmou o escritor.

SERVIÇO

Lançamento do livro “A Malta Indomável” do autor Ale Santos

Data: 14 de dezembro;

Horário: às 19h;

Local: Livraria Leitura, no shopping Pátio Belém;

Aberto ao público.