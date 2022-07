Escritor afrofuturista, Ale Santos conta como foi convidado para a 25° Feira Pan-Amazônica

Na tarde deste domingo, 10, o roteirista e escritor afrofuturista Ale Santos compartilhou em sua conta oficial do Instagram que foi convidado para a 25° Feira Pan-Amazônica do livro e das Multivozes, que acontece em Belém.

O convite foi feito por meio do Twitter, após uma seguidora questionar a razão de "Savage Fiction", como é conhecido pelo seu usuário na internet, não participar da edição. O Secretário de Estado de Cultura do Pará, Bruno Chagas respondeu: "Olá, Ale Santos! Tudo bem? A Secretaria de Cultura do Pará, que é realizadora da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, ficaria muito honrada de tê-lo como convidado da nossa 25° edição. Agora o convite tá feito oficialmente, vamos lá?!", comentou o secretário na postagem.

Ale compartilhou a notícia e disse que tudo será acertado nas próximas semanas. Confira a postagem completa:



Ale escreveu o livro "O último ancestral", que ganhará adaptação para o cinema. O livro de ficção científica tem elementos do afrofuturismo e mistura elementos da fé, cultura e história africana no Brasil.

O livro também é finalista do CCXP Award 2022 - premiação que reconhece os principais lançamentos da cultura game -, na categoria de ficção.